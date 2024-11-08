伍富橋《一劇之本》歌詞分析 「千億駙馬」係佢想做定你想佢做?

《一劇之本》

「誰一天一天批鬥一天一天追咎根本不知虛構情哪會再有波折唯獨在實際地球」

伍富橋與老婆的愛情，自女方家境被公開後，自動被貼上女尊男卑的標籤，每次有新聞、討論，不外乎指他是「千億駙馬」、「食軟飯」等等，不知不覺，人們墜入了被塑造出來的劇本。

伍富橋很愛錫太太梁兆楹。（吳子生攝）

「誰始終不肯相信始終不肯批准語氣帶有威信眼裡只得感情 陳俗標準」

外界斷定了這段感情建基於利益、物質，說得實牙實齒，原來這個世界談一段感情，純粹已經失去，純愛嗎？不會有人相信。

「旁人沒法可 了解我心情如承受太多 已早適應笑一聲 喊一聲 抱擁風景不怨劇情旁人沒法可 看穿我心靈仍懷著眾多理想 在生活中打拼緣份哪可分背景相戀 求尊敬」

這兩段顯得很白，別人沒法理解，但沒所謂，反正我已經慣了，習慣別人的嘲笑、口臉，不信任，但又如何？我依然故我，做自己想要做的事。兩人相愛，為甚麼要去到階段之說，背景無法改變，但若真心，你還會在乎對方的背景嗎？

伍富橋鳴謝老婆為MV拍攝團隊好露送上餐飲，慰勞一班工作團隊。（葉志明攝）

「湖水映不出星宿鴛鴦只好出走紛爭不想深究情盼會再見清澈唯願未遇上斷流」

湖水若不能反射到天邊的星星，證明水已經濁了，鴛鴦也只能遠走高飛，難道我還要跟濁了的水討回清澈嗎？總會再找到一地方，可以讓我們棲息，只要還是我們。

「再多脅迫 沒法冰釋輿論裡 數千斤壓力觀眾不知道 是剃刀磨掉了銳利稜角 再演好角色」

在這段外人覺得不對等的關係，太多事只有當時人可以感受，就算多大的壓力，也要頂著外界為他寫好的劇本，放下自己的情緒，繼續生活。而編寫這種劇本的人，往往能擊中觀眾的心靈，但觀眾不曾想，劇本終究只是劇本。

「冷笑諷刺與侮辱加害這齣戲 別妄想刪改心裡赤貧或富有 裁定往昔將來世態冷暖已接受心內局外人 千里外定性這主角 是靠一種 幸福的派彩」

既然外界已經為了寫好了劇本，靠廣大傳播界將劇情散開出去，你已經成為被動的角色，即使你想過擺脫，你想澄清，你想跟大家說：「事實唔係咁。」但又有人會在乎嗎？你所說的劇本夠看嗎？夠花生嗎？我為甚麼要看一段平平無奇的愛情故事？觀眾只是局外人，他不關心劇本的真實性。

伍富橋夫婦經常在網上放閃。（IG圖片）

「旁人若最終 了解我心情從文藝戲中 看到心聲拍的拖 結的婚 去到終點總有歷程旁人若最終 看穿我心靈來和伴侶相顧說一聲 同感激糟糕的劇本一起 來修正」

若果真有一天，觀眾可以放下被編寫了的劇本去看你，真心想要了解你們真實的故事，或者，糟糕的劇本的確可以修正。

但，香港娛樂圈就是這樣。