專訪｜羅天宇被阿媽逼入行　頂硬上選港男：永遠都覺得佢係為我好

羅天宇於TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》飾演江湖殺手，拉車夫韋豪而人氣急升，其實除了這套作品外，羅天宇過往亦有不少佳作，每次都能為觀眾帶來新鮮感，例如2020年《香港愛情故事》飾演陳子朗就試過爆肌騷身材，2022年也有《飛虎之壯志英雄》，今年則於《巾幗梟雄之懸崖》飾演江湖殺手，大部份動作場面都親身上陣「打到飛起」，而來年亦將有《金式森林》。他說：「開劇之前，就算見到武術指導，導演，佢都只係問我有冇跑步？」

羅天宇於《巾幗梟雄之懸崖》飾演江湖殺手，拉車夫韋豪而人氣急升。（劇照）

《巾幗》武打擔當

為什麼要問有沒有跑步？原來是因為安排了他做劇中的「武打擔當」。他續說：「又冇講要打，我就一心覺得個角色係一個槍法好犀利嘅神槍手。點知真係打到，初頭打嘅時候都幾氣憤，點解打極都打唔到。」他坦言，自己掌握不到拍打戲的箇中竅門，一直都打得不好看。幸好羅天宇有跳舞底子，學習了一段日子後，打戲就變得較易掌握節奏。

羅天宇於《巾幗梟雄之懸崖》飾演江湖殺手，拉車夫韋豪而人氣急升。（劇照）

入行係命中註定？

而羅天宇的入行經歷，也頗有命中註定的味道。他透露當年在澳洲留學，但最終決定放棄升讀而留在香港：「嗰陣好興KPOP，Rain嗰啲，一路學呢啲，後來有隊crew去文化中心嗰啲表演，都真係幾鍾意。後尾就繼續有師兄話不如學拉丁啦，有間studio請人。」所以，他又輾轉之間去了排舞室學跳拉丁舞。

當年韓星Rain好紅。（視覺中國）

羅天宇入行後仲試過男團出道。（截圖）

入行後羅天宇拍過唔少劇集。（截圖）

《舞動奇蹟》幫胡定欣練舞

途中，他又遇上了周志坤老師，《舞動奇蹟》的幕後推手兼評審，又在機緣巧合之下成為了胡定欣的練舞。「嗰時佢拍檔好似鄭嘉穎，唔係好記得。老師教完佢嗰段舞，佢需要練習嘅時候我就做定欣個男伴，所以同定欣識咗十幾年，而家就同一套劇，你諗吓幾神奇嘅一件事。」

入行後羅天宇拍過唔少劇集。（截圖）

羅天宇入行經歷就好似「整定」咁，充滿曲折。（葉志明 攝）

大家真係要多謝羅天宇阿媽，唔係當年佢遞form，可能羅天宇仲係跳緊舞。（葉志明 攝）

選港男係被逼？

及後《香港先生選舉》展開，羅天宇的媽媽聽到有關消息後，就直接幫他遞交了表格。他說：「後尾老師就同我阿媽講話，不如畀佢參加《港男》，跟住我心諗：『唔係啩』，但係我由細到大都好聽阿媽話，佢話試吓囉，當去玩一個summer camp，畀自己走出框框，認識多啲人又好，見吓世面又好。我永遠都覺得阿媽講嘅嘢係為我好，咁喺我諗緊之際，佢就幫我遞咗form。」當時的羅天宇對自己沒有太多自信，認為比不上其他人，但無奈媽媽已替他交了表格，最後就唯有「頂硬上」，就是這樣，他就由一位外國留學生成為了現時TVB的靚仔小生羅天宇。

2008年參選香港先生嗰時真係好「青靚白淨」。（視覺中國）

2008年參選香港先生嗰時真係好「青靚白淨」。（視覺中國）

一家人感情 媽媽：我哋三個唔會分開

為什麼羅天宇會這麼孝順而又順從媽媽呢？他坦言，自小在單親家庭中長大，而媽媽都會給予無限愛和照顧：「我諗由細到大灌輸嘅一樣嘢就係，我哋唔會分開，無論佢嘅伴侶係邊個都好，就算最後冇伴侶都好，我哋三個，即係我，細佬同媽媽三個人唔會分開，所以我哋有一個好強嘅三角形，bonding喺度。無論第時發生事，都係三個人去面對困難。」

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羅天宇一家人感情好好。（IG圖片）

羅天宇。（葉志明 攝）

羅天宇。（葉志明 攝）