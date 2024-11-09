最火辣最佳女配角撻訂特色戶損手逾百萬　曾揚言靠磚頭好過靠男人

陳靜（Dada）一向投資有道，曾透露19歲已經開始做業主，生財之道是「磚頭滾磚頭」，2年前透露買過5次樓，每次均有斬獲，但近日有消息指Dada突然撻訂新盤特色戶，蝕逾百萬離場。

Dada兩年前入住的千萬風水屋。（IG@dadachan）

陳靜購買單位時，享738天成交期。（IG@dadachan）

陳靜與家姐於2022年合資購入大角咀新盤一個實用面積697方呎、連213方呎天台及106方呎平台的頂層特色戶，以2,288萬元成交，呎價約32,826元，當時創項目呎價及成交價新高。而陳靜購買單位時，享738天成交期，即2年成交期，首期為樓價7%，現時決定撻訂，預料損失逾130萬元。

Dada風水屋有超大平台花園。（IG@dadachan）

可以喺室外做瑜伽。（IG@dadachan）

室內室外都做瑜伽。（IG@dadachan）

室內室外都做瑜伽。（IG@dadachan）

DaDa與家姐買下大角咀新盤特式戶，指主要是想住得舒服些，同時亦想給姨甥女有個更大的居住空間。（IG@dadachan）

現年35歲的陳靜以𡃁模身份出道，曾推出過性感寫真，其後轉型做演員，並於2013年憑電影《低俗喜劇》飾演的「爆炸糖」一角贏得香港電影金像獎最佳女配角，演技備受肯定。Dada向來篤信風水命理，年前聽從玄學師傅建議，將自己物業放租，另租住位於西九的千萬豪宅的風水屋，未幾即與古天樂旗下的電影公司簽下3年電影合約，不愁事業發展。

陳靜簽約古天樂旗下電影公司。（IG@dadachan）

陳靜於2013年憑電影《低俗喜劇》飾演的「爆炸糖」一角贏得香港電影金像獎最佳女配角。（影片截圖）

陳靜演技備受肯定。（影片截圖）

陳靜曾在訪問中表示不擔心因為買樓而惹來「被照顧」揣測，直言人言可畏，但隨年月成長，不會再介意「無稽無聊」的猜測，不明為何女演員努力工作改善家人生活，便被標纖「被照顧」。而她在購入剛撻訂盤之前，先後買過5次樓，其中的長沙灣及荃灣單位在售出後，更獲利超過400萬港元，在4個香港及海外共持有4個物業。DaDa更曾大拋金句，直言靠磚頭好過靠男人，更教導女仔要財政獨立，唔好淨係扮靚同Shopping，或者掛住拍拖聽晒男友話，而係要趁年輕時慳錢、儲錢，以後先可以做自己想做嘅嘢，以免將來後悔。

陳靜曾於2013年奪得得香港電影金像獎最佳女配角，（IG@dadachan）

陳靜以「樓換樓」置富。（IG@dadachan）

陳靜以「樓換樓」置富。（IG@dadachan）

陳靜曾在海外影婚紗相，惹來婚訊傳聞。（IG@dadachan）

陳靜表示靠磚頭好過靠男人。（IG@dadachan）

陳靜表示靠磚頭好過靠男人。（IG@dadachan）

點擊睇更多陳靜靚相：