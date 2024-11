韓團ZEROBASEONE澳門個唱送驚喜　挑戰薜之謙名曲《演員》掀高潮

韓國男團ZEROBASEONE正忙於首個巡演當中,由9月開始以首爾為起點,途經新加坡、曼谷、馬尼拉、雅加達等地,在11月2日和3日亦已在澳門順利舉行了《2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN MACAU》演唱會,之後他們還有日本的愛知和神奈川,總共在8個地區舉辦14場演出,相當強勁。

在全晚超過2小時的演出中,ZEROBASEONE共獻唱了20多首歌曲,加上精彩的舞蹈和舞台效果,為觀眾帶來多個驚喜。而為了令整個演出更加完整,ZEROBASEONE特別將演唱會分為4個部分,每個部份均有不同主題配合他們的歌曲,以增加ZEROBASEONE與ZEROSE(ZEROBASEONE粉絲稱號)的互動,令所有現場觀眾欣賞到一個完美演出。

演唱會正式開始,ZEROBASEONE以「Ready,Action」作為演出的第1部份,先以他們第4張迷你專輯《CINEMA PARADISE》內的作品《ROAD MOVIE》來迎合這個部份的主題,亦代表他們的故事由這裡開始,恍如電影般的夢幻。接着ZEROBASEONE再為ZEROSE送上《Take My Hand》、《New Kidz on the Block》、《Kill The Romeo》三首節奏明快的歌曲炒熱全場氣氛!

熱身完畢後,ZEROBASEONE正式跟全場觀眾自我介紹,還用普通話跟大家打招呼:「很想念大家!」發音十分標準且口音亦非常可愛。之後他們再說:「澳門是巡迴演唱會第6站,很開心一連兩天跟大家盡情享受舞台。」隨即引來ZEROSE們的熱烈回應。

在ZEROBASEONE再送上《CRUSH》後,便來到演唱會第 2 部份「THE FIRST TAKE」。顧名思義邀請ZEROSE一起回顧ZEROBASEONE的過去,因此便以他們第1張迷你專輯內的《In Bloom》這首融合了復古和時尚氣息的Drum & Bass曲目為開始,體現了《YOUTH IN THE SHADE》這張專輯推出時想表達他們捕捉青春的光彩和潛在的不確定性。最令人懷念是ZEROBASEONE還現場演繹了《Over Me》、《Switch》、《En Garde》、《Say My Name》、《Here I Am》,這幾首他們參加《BOYS PLANET》時的競賽曲和主題曲。再加上ZHANG HAO的獨唱曲《Always》,完整地勾起粉絲們對ZEROBASEONE的每一個回憶,深深地感動全場每一位觀眾。

來到演唱會的第3部份「MAKING ME FEEL GOOD」氣氛亦達到高潮,ZEROBASEONE特地換上黑色透視服裝,引來ZEROSE們瘋狂尖叫!成功在外觀上營造令人印象深刻和目不暇給的視覺效果,從而展示他們特有的「動態清新氛圍」。當中除獻唱了《Dear ECLIPSE》、《HOT SUMMER》等精心挑選的歌曲外,更特別以《Good So Bad》這首由K-pop知名創作人KENZIE作曲和填詞的電子合成流行歌曲,來表達他們想要呈現彼此一起的最美好時光,希望大家可以透過音樂將猶豫、擔憂和煩惱全部一掃而空。

最後來到Encore部份,在這個「YOU HAD ME AT HELLO」的環節,他們希望可以和 ZEROSE 一起完成「我們」的故事。因此,在演繹了他們的日本出道曲《YURA YURA》後,便跟全場過萬觀眾一起拍攝大合照,來保留最美好的一刻!接着他們再送上《and I》和《SUNDAY RIDE》後,竟意想不到還特別準備了薜之謙的歌曲《演員》,而9位成員獻唱時更份外投入,引來全場觀眾跟他們一起大合唱。意猶未盡的他們更在跟觀眾聊天時,獨自唱了幾句G.E.M.(鄧紫琪)的《多遠都要在一起》,令歌迷掌聲不斷。