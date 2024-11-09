45歲息影女星零死角滑溜靚樣竟遭質疑　激動發誓：我冇開美顏！

官恩娜（Ella）家族最近爆發爭產問題，已故外婆勞笑鳳的遺產繼承糾紛成為外界焦點。不過官恩娜都懶理官司，早前一個人去蒙古旅行吃喝玩樂，今日（9日）她在IG Story分享旅程的片段，但卻突然呼冤：「俾人冤枉用美顏，要搵包青天幫我主持公道！」

Ella話要發誓。（ig@koonella）

網民質疑啲相好矇，疑美顏勁得滯。（ig@koonella）

影片中，見官恩娜拍了不少靚相，除了戴牛仔帽穿便服時的食相，還有換上民族服裝騎馬自拍，但無論任何角度，見官恩娜的皮膚均十分緊緻，幾乎是零瑕疵美女。不過有網民留言質疑：「啲美顏勁得滯，矇晒！」即引來本尊回覆：「我發誓我冇開美顏！ 不如你睇清楚先啦，你係咪講食麵嗰度啊？ 我用前鏡拍攝可能清晰度冇咁高。 用美顏唔係咁嘅樣㗎！」

高炒都係面尖尖。（ig@koonella）

完美輪廓，皮膚好滑溜。（ig@koonella）

多角度都咁靚。（ig@koonella）

食住影都唔怕。（ig@koonella）

食住影都唔怕。（ig@koonella）

之後網民帶諷刺回覆：「sorry 男士，你天生麗質，從來冇用美顏我錯」Ella不甘示弱繼續理直氣壯還擊：「唔知你係咪真心講sorry，但係我真係冇用美顏！對得住天地良心！你要講得咁仔細，以前影雜誌啲雜誌自己都會執吓相咁算唔算美顏？ 同朋友去食飯個朋友自己用咗美顏咁我算唔算用過？ 但係我呢條片絕對冇用美顏令到我塊面嘅面形輪廓皮膚有任何嘅改變！」不少官恩娜的忠粉加入幫口，叫她不用理會黑粉：「我真心相信你無用 （10幾年忠粉認證）🤣」、「我就開咗美顏啦，你究竟識唔識分架😆恩娜咁靚，唔駛開啦🤩而且d衫既顏色也沒有色差！」等。

Ella 話對得住天地良心。（ig@koonella）

有網民力撐Ella。（ig@koonella）

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過去Ella曾多次被傳整容，但她都會大方面對，指是化妝技巧，會令人變靚變sharp，又曾苦笑謂：「我只係將眉線畫高了，酒窩和眼袋都無諗過改，加上根本沒時間打Botox，我鍾意塊面圓圓地。」

現年45歲的官恩娜入行初期曾經擔任模特兒，當年憑清新甜美的形象成為不少人心中的女神，之後轉戰做歌手，其後影視一齊發展，拍過電影《矮仔多情》、《游龍戲鳳》等，更獲TVB賞識加入電視圈，先後拍攝不少經典的電視劇集《酒店風雲》、《律政新人王II》和《雷霆掃毒》等。

不過，Ella在2014年證實患上貝爾氏麻痹症，半邊臉肌肉癱瘓，失去控制能力，令她一度情緒崩潰，幸好積極治療後康復。翌年她低調與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet結婚後，誕下一子一女後就淡出幕前，至今已經有超過10年沒有拍戲，專注照顧一子一女，全程投入家庭生活。

Ella曾歌影視三棲發展。（ig@koonella）

官恩娜身材仲係咁fit。（IG圖片）

官恩娜身材仲係咁fit。（IG圖片）

官恩娜享受me time獨自到布拉格旅遊。（影片截圖）

一家四口。（ig@koonella）

官恩娜已經是一子一女之母。（IG圖片）

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