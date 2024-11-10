巾幗梟雄之懸崖｜七爺秘書真人超上鏡！　洪曼芹原來仲有另一身份

每年都有新人入讀TVB藝員訓練班，再開始拍劇演出做閒角，吸收經驗後隔幾年才可能有機會擔任一些戲份較重的角色。有睇TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》的話，不難發現胡定欣身邊總會出現一位長相英氣的秘書「阿麗」。原來這位「阿麗」叫做洪曼芹，於第32期訓練班出身，即加入TVB只是短短兩年時間。

七爺秘書「阿麗」就係佢啦！（IG@jo.sephine_hung）

洪曼芹（Josephine）接受《香港01》訪問時表示自己其實是2022年落選港姐，同時也報考了訓練班。雖然港姐落選了，但就幸運地被訓練班方面揀中入讀，所以修讀完畢後她就正式開始了她的戲劇人生。入讀訓練班之前她任職文員，她說：「我自己動又得靜又得，文員太沉同埋好辛苦，比較之下就不如試吓啦，試試吓又發覺幾啱我。」她坦言，做藝人的收入其實和文員相差無幾，相比之下，當然是選擇做藝人，演員拍劇。

七爺秘書「阿麗」洪曼芹真人好上鏡！（葉志明 攝）

七爺秘書「阿麗」洪曼芹真人好上鏡！（葉志明 攝）

七爺秘書「阿麗」洪曼芹真人好上鏡！（葉志明 攝）

入TVB有沒有被家人反對？她坦言，加入娛樂圈反而得到家人支持，唯獨是因為自己經驗不足，因為演出未達預期而感到氣餒。她說：「做得唔好嘅時候，會諗好多角度覺得點解做得唔好。自己做得唔夠好，咁大家工作效率好高㗎嘛，自己要feel到要做好啲。其實我覺得公司嘅人好好，好有心人情味。我真係好感恩有機會拍正劇，而且戲份我覺得係唔少，同時都訓練到我抗壓能力。」

洪曼芹仲做緊《愛回家》片場PA。（IG@jo.sephine_hung）

除此之外，她也曾參演《奔跑吧勇敢的女人們》、《黑色月光》、《金式森林》等等，還有在《愛．回家之開心速遞》中飾演片場PA，也曾擔任過一些慈善節目的「歡樂小姐」。