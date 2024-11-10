陳貝兒走訪塞爾維亞獲婆婆熱情親吻　中企助百年銅礦業起死回生

陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路 IV-一帶一路》今晚(10 日)一集將會去到東歐的塞爾維亞，先後到了首都貝爾格萊德，及東部的著名城鎮博爾。在首都貝爾格萊德，Janis 請來一位說得一口流利普通話的塞爾維亞美女作翻譯 Aleksandra，Janis 問現年 27歲的 Aleksandra 為什麼會喜歡學中文，她說:「因為我非常喜歡學習語言，中文也很有意思，而且塞爾維亞非常喜歡中國人。」

Janis 遊走期間，不少當地人民向Janis 熱情問好，其中一位熱情的婆婆，更滔滔不絕、七情上面向 Janis 及Aleksandra 表達對中國的熱愛，並向 Janis 送上熱情的擁抱及親吻，令 Janis 非常感動。

陳貝兒今集去到嘅係塞爾維亞。

現年 27歲的 Aleksandra 說得一口流利國語。

婆婆好熱情，表達對中國的熱愛。

婆婆向Janis 送上熱情的擁抱及親吻。

至於採礦業已有過百年歷史的博爾，雖然人口不多，但勝在得天獨厚，擁有豐富的銅礦資源，所以這裡居民大部分都從事與採礦相關的工作，曾榮登全歐洲第一大礦業，但及後因經歷大大小小戰爭及外部打擊後而衰落。直至 2018 年，被位列「全球 2000 強」的中國礦業集團，出資 3.5 億美金(逾 27 億港元)收購博爾銅礦 6 成 3 股份，還答應承擔其 2 億美金(近 15.55 億港元)債務，以及留用全部 5000 個當地員工，並承諾追加投資超過 12 億美金(逾 93 億港元)更新及擴建礦場，是中國企業至今對塞爾維亞最大的投資項目。

自從中企引進了先進的設備及管理模式，博爾銅礦的產量增長驚人，第一年已成功轉虧為盈，2023 年收入更達到近 22 億美金(約 171 億港元)。重回軌道的博爾採礦業，還為當地居民提供了一萬個就業崗位，Janis 在節目中訪問了當地員工，得知他們的平均工資為125,000 塞爾維亞第納爾(約 9,000 港元)，比國家平均工資高出近 50%，每日來回 40 次拿取乾淨食水。

呢個百年銅礦業被中國礦業集團收購後，於一年內成功轉虧為盈。

呢個百年銅礦業被中國礦業集團收購後，於一年內成功轉虧為盈。

第五年獲得近 171 億港元收入，業績大躍進。

另 Janis 還走訪了位於博爾郊野的村莊，大歎塞爾維亞薄餅，並了解當地的農村生活。梅托夫尼察村村民 Dejan 透露他們數代人都住在這個村落，小時候這裡生活環境很差，食水都是打井水，完全沒有乾淨食水，村民要走到很遠很高的地方才能取水，且要每日來回 40 次！直到 2021 年中資集團應市政府請求，投入了100 萬歐元(約 833 萬港元)幫他們完成餘下的供水系統工程後，他們的生活及面對了多年的食水問題才得以改善。

以前住喺博爾偏遠村落嘅人，要飲一杯乾淨嘅水唔係咁容易。

塞爾維亞望落又幾有特色喎。

當地人仲向 Janis 展示村落百多二百年前的面貌。

大歎塞爾維亞薄餅。