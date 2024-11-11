專訪｜COLLAR唔同意因MIRROR令星途變難行　芯駖：冇佢哋可能仲難

前陣子不止一次看到一些網上留言，說COLLAR在3月開完演唱會後，已半年冇出團歌，亦很少有團隊動向，居然推論到七位是否要解散，各自作個人發展。而在今個11月，她們不但終於出歌，更一連出足五首新歌，兼推出首張EP《Unit 1201》，給粉絲送來超大禮。新碟概念有如美式公路電影，記載她們出道至今一個小旅程，其中《CALL BACK IN 20》亦展望20年後的生活。早前在《MATCHICAL LIVE 2024》上，MIRROR的Stanley說覺得MIRROR令COLLAR的路變得難行了，在《01娛樂》訪問中，她們亦首度回應。



COLLAR剛推出出道以來首張EP《Unit 1201》。（葉志明攝）

場地：No.5 Studio

化妝：San Chan、Percy Shing、Janice Wong、Cathy Zhang、Meow Chan

髮型：Taurus Lee、Ricky Lam

形象：Daniel Cheung

造型：Alyssa Lai、Natalie Lin

牛仔褲：moonlightgangsters

鞋履：Dr. Martens



今次幾個MV換上多個不同造型，而這個是《AFK???》的造型。（資料圖片）

Candy著極高高踭鞋拍MV頓變巨人 行路難過平衡木

近年歌手都愈來愈少出實體碟，而今次新碟製作可說是落重本，全碟都有拍MV，更遠赴越南取景，造型、美術、拍攝全部都是高水準，碟名《Unit 1201》象徵COLLAR的出道日期1月12日，幾首歌MV串連成一個故事，大家憑著「1201」提示去重新集結起來。幾位透露身邊團隊都隆重其事，至於COLLAR各自又出了什麼大絕，王家晴（Candy）就說自己要身穿「高蹺」般的高踭鞋行路，鞋踭拍得住小腿那樣高，她在冇扶手情況下要行來行去，有如玩平衡木，「都好重㗎，隻腳喺度負重，又唔想行得太奇怪。（有冇失平衡？）冇呀，緊握拳頭，挺胸收腹，然後抬起腳，好似巨人咁！」

近年歌手愈來愈少出實體碟，Ivy透露其實在演唱會前已知道要出碟，所以不算太緊張，「大家都好似啱啱闖完一個大關，做所有嘢都簡單咗嘅感覺，就好似平時做歌咁樣做，不過input多啲。」（葉志明攝）

Candy在《HOME RUN》MV中，著住超高踭鞋行路，但記者發現MV中效果不明顯，希望大家睇完訪問都去翻看一下，留意Candy下的苦功。（MV截圖）

芯駖瞓在貨車曬太陽看似享受，但當時其實極曬，芯駖自爆曝曬完後皮膚留有鏡鏈和肩帶印，「我諗要保持一年㗎喇依個。」更笑言有大胸肌視覺效果。（MV截圖）

Marf揸電單車一載阿Day即搞唔掂 要搵替身幫手

陳泳伽（Winka）在《HOME RUN》MV中要「跑步發電」，為了影到最靚效果，她跑足成粒鐘，「佢哋係咁叫我眼神要堅定啲，但我跑緊唔會堅定到。」至於一向有型的邱彥筒（Marf）更要揸電單車上陣，直言地獄級辛苦，因為自己根本唔識揸，兩秒鏡頭拍足成粒鐘，「嗰個Shot係要我睇吓可唔可以冇人扶之下，行到大概一兩米左右，跟住停車，做晒所有步驟，跟住我就除頭盔。我自己一個Rehearsal嘅時候都仲得嘅，但係因為阿Day要坐喺我後面……」此時其他成員哄堂大笑，Marf續說：「係唔關你哋諗緊嘅嘢事！但純粹因為有多一個人，所以我handle唔到啫。」她都忘了自己最終是如何做到，既要有人扶，又要有女替身幫手。

Winka跑步發電，最難的是保持堅定眼神。（MV截圖）

Marf揸電單車上陣好牙煙，笑言：「我自己一個Rehearsal嘅時候都仲得嘅，但係因為阿Day要坐喺我後面……」此時其他成員哄堂大笑。（葉志明攝）

後座的許軼（Day）卻說：「我都驚嘅，不過又覺得……其實都唔驚？」雖然聽落都十分玄，但了解隊友的Marf就補充：「驚，但知道唔會出事，我見到第二日你坐住我替身架車咁安心，我覺得有啲唔開心，我覺得畀唔到呢份安心你。」Day不諱言坐電單車好好玩，「我同替身拍嘅時候，佢有啲肌肉，講到好正咁。（Gao：你摸人哋呀？）佢話叫我捉實，然後叫我喺架電單車度企起身，我嗰刻唔知點解好信佢，一秒就企咗喺度，跟住啲風吹埋嚟，嗰刻覺得好似真係喺個電影裡面去緊一個Road trip嘅感覺。」Marf聽著聽著表示不甘心，希望將來考電單車，要Day再坐自己車尾。

Marf揸電單車載阿Day的戲份原來是替身代勞，但Marf見到對方一坐替身車就很安心，有點難過自己無法畀到這份安全感對方。（MV截圖）

Ivy自認唯一識棍波成員做司機擔當 阿Day一秒踢爆真相

而一講考車，蘇雅琳（Ivy）便接話：「我覺得今次係司機擔當，因為我係COLLAR入面唯一一個有棍波牌嘅人啦，老爺車全部都係棍波，為咗劇情合理性，就搵咗我去做司機兜大家……」話音未落，Day即踢爆：「都唔係你揸！揸車嗰個係男人嚟㗎， Ivy嘅替身係我哋副導演，佢就係一個男人，然後嗰時就着咗Ivy嘅小背心做Ivy嘅替身。」至於Ivy何不親自上陣，她笑笑謂：「因為我今年仲係P牌，我未換到國際牌。（講到咁勁！）都勁㗎喇！一Take pass、兩Take fail、3 take⋯⋯（Gao：你調轉晒！）」

Ivy自豪自己是隊內唯一考到棍波的成員，自封旅程中司機擔當，卻被踢爆都是搵替身，因為她目前仍是「P牌仔」，未考到國際車牌。（MV截圖）

MV有大段戲份都是其餘六位隊友，原來Gao是「七龍珠」，劇情講到COLLAR輪流尋回隊友，她是最後被找到的一位。（MV截圖）

問各位成員是否還記得人生買過第一隻CD是什麼，Day是BTS、芯駖是王菲、Ivy是飛輪海、Winka是G.E.M.、Gao是日本兒童女團Berryz工房；年紀最細的Candy和Marf卻冇買過碟。（葉志明攝）

歌詞話廿年後成員已40歲 Gao自嘲：我同芯駖唔係啦

專輯中的《SSS》其實是「濕濕碎」意思，也是COLLAR首次推出全中文的歌曲，歌詞方面交由鍾說操刀，她曾問各成員若然出走最想拋低什麼，Ivy表示：「另一個訪問問我哋幾時最感受到團魂或者幾時最深刻，我自己覺得每次出國做嘢嘅時候，我覺得我哋可以除咗頂帽，喺街上面發癲，我覺得係好開心嘅事，所以我同佢講我哋拋低頂帽。」Marf卻扁嘴：「你都冇同我哋出街。」原來因為Ivy到埗第二日已經病，其他成員搶白說：「跟住到我都病喇！」原來COLLAR在旅程中輪住病，李芯駖說：「我哋一齊病就證明我哋有團魂，因為我哋真係好熟，一個病就一齊病，大家都完全唔顧忌咁溝通。」

睇相都感覺到訪問當日COLLAR講起越南之旅有幾開心，但原來她們在當時輪住病，芯駖認為這證明COLLAR有團魂，真心好熟。（葉志明攝）

芯駖以往曾因年齡被一些人認為不適合入女團，不過她亦早已看開，甚至在新歌中幽自己一默。《CALL BACK IN 20》由Jerald作曲、編曲和監製，Jerald要求她在英文Rap詞中加句「吓？」她最初亦不明所以，Gao就解釋：「嗰句講緊20年之後我哋都40歲啦，而我哋嗰陣時有猶豫嘅，係因為其實我同芯駖就唔會係40歲啦，當佢哋40歲嗰陣……」Marf謂：「不如如果芯駖唔介意嘅話，錄呢度嗰陣可唔可以叫佢『下』一聲呀？跟住大家做咗，有小幽默喺度。」芯駖毫不介意，又表示自己想像到20年後重聽這隻EP，也會好有畫面，她也不斷想像成員在20年後的模樣。

其中一句歌詞講到廿年後COLLAR成員已經40歲，芯駖應監製Jerald要求加了句「吓？」Gao說：「當佢哋40歲嗰陣，其實我同芯駖就唔會係40歲啦……」（葉志明攝）

想像廿年後生活 Winka要生足四個Ivy揚言收購ViuTV

問到各成員覺得20年後的自己會在做什麼，現正讀大學的Candy，竟說20年後會繼續讀書，例如動物傳心、動物心理學之類，更大爆：「可能唔做Artist淨係讀書囉！」似提早預告引退。芯駖就想像自己到時會歸隱田園，可能會繼承Candy公公衣缽去耕田、種蕉；Gao覺得自己要不就開動物園、要不就是做高層，「我句歌詞就係『做幕後望住電視也嘆氣』，咁樣㗎喎，感覺會唔會係電視台高層呢？會唔會係金牌經理人呢？盡得戴穎真傳！」Winka就覺得自己到時已是個師奶，一早決心要結婚生仔的她，會帶住小朋友去騷擾COLLAR：「我一定要生四個小朋友，因為生一個太孤獨，生兩個有一個Gap，跟住生咗兩個之後又有一個Gap咁樣。」

Candy竟表示將來「可能唔做Artist淨係讀書囉！」（葉志明攝）

Gao有志成為電視台高層及金牌經理人！（葉志明攝）

Winka表示自己一定要生夠四個小朋友！（葉志明攝）

近日進軍大銀幕拍攝《寄了一整個春天》的Marf，希望自己20年後仍在拍戲，但就想去外國拍科幻片、演外星人。而Day就覺得，人愈大就愈難約齊人，自己會嘗試團結隊友，相約她們出來Re-U、開演唱會，Ivy即大叫：「COLLAR 30周年金曲精選！」雖然Ivy對將來沒太多想法，不過隊友卻認定她會做女強人、闊太，她於是說：「我希望可以發達！然後收購ViuTV、MakerVille！（隊友：嘩！）然後我覺得COLLAR要Re-U，之後開好多個演唱會！自己投資自己賺，我會畀好少錢你哋！」似乎諗起都開心。

Marf希望廿年後仍然在拍戲，希望進軍外國。（葉志明攝）

Day覺得人愈大愈難約齊人，相信自己在20年後會落力約隊友聚舊。（葉志明攝）

Ivy揚言發達後要收購ViuTV與MakerVille，隊友聽到都「嘩！」出聲！（葉志明攝）

首度回應Stanley曾指MIRROR令COLLAR星途變難行

COLLAR成團至今兩年幾，中間經歷過起起跌跌，試過休團，又試過有成員離隊，至今終於出碟，都說得上是一個里程碑。早前Marf、芯駖、Winka與MIRROR的柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及邱士縉（Stanley）開《MATCHICAL LIVE 2024》音樂會，Stanley突然說：「因為我哋（MIRROR）嘅關係，佢哋（COLLAR）難行咗，但係幾難都好，佢哋都繼續努力向前行……」當時Marf和Winka都不禁淚崩，問COLLAR如何看待Stanley這一番說話，Gao認為難行或易行都沒有絕對答案，當一個人或一班人去做一件事，都一定有高有低、有難有易，過了難過的階段，其實有機會更難也說不定。芯駖想法類同：「冇佢哋可能我哋會更難行呢，如果嗰時冇咁發生，係咪就會好啲呢？可能會更差。」

《MATCHICAL LIVE 2024》音樂會上，Stanley突然說：「因為我哋（MIRROR）嘅關係，佢哋（COLLAR）難行咗，但係幾難都好，佢哋都繼續努力向前行……」（資料圖片/陳順禎攝）

Winka與Marf當時聽到Stanley的一番話都淚崩。（資料圖片/陳順禎攝）

對於Stanley的話，芯駖認為沒有絕對答案，並說：「冇佢哋可能我哋會更難行呢，如果嗰時冇咁發生，係咪就會好啲呢？可能會更差。」（葉志明攝）

而Gao亦謂：「唔係MIRROR，我哋唔會一開始就咁多人注意我哋，或者想睇我哋表演，所以好balance，大家都係經歷囉。」Marf覺得整個行業之中每個人都很努力，香港娛樂事業的確在發展當中，COLLAR亦很努力想為香港做音樂作品，「所有人都唔係最易行嘅。」芯駖續說：「每一個創作人都係用心，用心嘅嘢都一定經過艱苦嘅過程，一定係難行，冇一條路係易行嘅。」Winka亦附和，其實各行各業都難行，每個人都有自己難處。