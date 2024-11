最純星二代打籃球超短運動褲騷長腿　網民大呼「犯規」：集中唔到

24歲的林愷鈴(Ashley)盡得媽咪龔慈恩真傳,擁有漂亮的臉蛋及高䠷勻稱的身形,並散發一股清純氣質,仙氣十足。而除了外型出眾外,林愷鈴自細已學習鋼琴等多種樂器,絕對內外兼備。

林愷鈴盡得媽咪龔慈恩真傳,擁有漂亮的臉蛋及高䠷勻稱的身形。(IG@kaening)

林愷鈴小時候面圓圓勁CUTE。(IG@kaening)

林愷鈴以唱作人姿態進軍樂壇。(IG@kaening)

林愷鈴懂多種樂器。(IG@kaening)

模特兒出身的林愷鈴,近年除了拍廣告外,也參演過不少電影和電視劇,今年更推出個人首支派台歌,以唱作人姿態進軍樂壇。但外表斯文的她,原來還是一名運動健將。近日,林愷鈴在社交平台分享一段打籃球的片段,原來她正為稍後舉行的903籃球賽加操。她寫道:「今天練波的高光時刻,感覺每一個高妹都會參加過球類校隊,一係排球,一係籃球,手腳不協調的我亦是如此。我曾經都打過幾年學校籃球隊,But as you can see,我已經將所有嘢還返俾教練了,冇事嘅,繼續努力啦~」

林愷鈴在社交平台分享一段打籃球的片段。(IG@kaening)

有姿勢有實際。(IG@kaening)

長腿搶fo。(IG@kaening)

對著鏡頭還可愛伸脷。(IG@kaening)

片中,林愷鈴有姿勢有實際,雖然並非百射百中,但4中3已經非常厲害。除了球技獲網民讚嘆外,其一身t裇超短褲的運動打扮,曬出煞食白滑長腿,最後她還對著鏡頭可愛伸脷。讓網民看到心心眼:「集中唔到」、「犯規喎,你條腿」;又讚林愷鈴球技:「完全唔夠妳揪!勁!」、「WNBA等緊你呀⋯⋯」。

網民留言。(IG@kaening)

網民留言。(IG@kaening)