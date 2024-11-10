最純星二代打籃球超短運動褲騷長腿　網民大呼「犯規」：集中唔到

24歲的林愷鈴（Ashley）盡得媽咪龔慈恩真傳，擁有漂亮的臉蛋及高䠷勻稱的身形，並散發一股清純氣質，仙氣十足。而除了外型出眾外，林愷鈴自細已學習鋼琴等多種樂器，絕對內外兼備。

林愷鈴盡得媽咪龔慈恩真傳，擁有漂亮的臉蛋及高䠷勻稱的身形。（IG@kaening）

林愷鈴小時候面圓圓勁CUTE。（IG@kaening）

林愷鈴以唱作人姿態進軍樂壇。（IG@kaening）

林愷鈴懂多種樂器。（IG@kaening）

模特兒出身的林愷鈴，近年除了拍廣告外，也參演過不少電影和電視劇，今年更推出個人首支派台歌，以唱作人姿態進軍樂壇。但外表斯文的她，原來還是一名運動健將。近日，林愷鈴在社交平台分享一段打籃球的片段，原來她正為稍後舉行的903籃球賽加操。她寫道：「今天練波的高光時刻，感覺每一個高妹都會參加過球類校隊，一係排球，一係籃球，手腳不協調的我亦是如此。我曾經都打過幾年學校籃球隊，But as you can see，我已經將所有嘢還返俾教練了，冇事嘅，繼續努力啦～」

林愷鈴在社交平台分享一段打籃球的片段。（IG@kaening）

有姿勢有實際。（IG@kaening）

長腿搶fo。（IG@kaening）

對著鏡頭還可愛伸脷。（IG@kaening）

片中，林愷鈴有姿勢有實際，雖然並非百射百中，但4中3已經非常厲害。除了球技獲網民讚嘆外，其一身t裇超短褲的運動打扮，曬出煞食白滑長腿，最後她還對著鏡頭可愛伸脷。讓網民看到心心眼：「集中唔到」、「犯規喎，你條腿」；又讚林愷鈴球技：「完全唔夠妳揪！勁！」、「WNBA等緊你呀⋯⋯」。

網民留言。（IG@kaening）

網民留言。（IG@kaening）