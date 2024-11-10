錢小豪攬粉絲合照親暱如情侶　觸碰一位置極尷尬露出古惑眼神

61歲邵氏武打演員錢小豪近年出現「斷崖式蒼老」，瘦到「皮包骨」一度傳罹患癌症，後來他解釋因患過2次新冠肺炎，加上疫情期間在上海住隔離酒店時，食物不合胃口吃得較少，從此食量變小，體重亦暴瘦20公斤，經調理後，現在已經肥番少少。最近錢小豪再度北上，網上流傳多段他與美女粉絲合照兼唱卡的影片，二人互攬的親暱動作十足熱戀的情侶。

錢小豪近年曾因病暴瘦，真正皮包骨。（小紅書）

錢小豪早前現身艾威節目，面頰長肉，精神不少。（小紅書）

影片中，戴住綠色帽的錢小豪精神看來不俗，身旁一位身材姣好的長髮美女疑似是粉絲，合照的時候，錢小豪的左手不其然攬實女方近胸邊，位置有點尷尬。影完之後，旁邊的友人即起哄用普通話叫：「動作比較大一點嘛！」、「抱一個、抱一個」、「抱一下」，「好像抱他」，美女粉絲半推半就最後都照做，雙手環抱錢小豪條腰，錢小豪亦樂於接受，二人胸貼胸，錢小豪還伸脷兼露出古惑眼神。另一段片，則見到錢小豪與美女一齊唱卡拉ok，二人相視而笑，好合拍。

錢小豪與美女粉絲合照。（小紅書）

錢小豪攬住女粉絲，隻手好近對方胸邊，頗為敏感。（小紅書）

二人動作一致。（小紅書）

唔少友人起哄。（小紅書）

錢小豪隻手攬實位置頗尷尬。（小紅書）

網民紛紛留言：「羨慕啊。我會害羞死。」、「輕的時候是真的帥」、「靚女配豪哥，絲亮不為過」。

女粉絲半推半就，最後環抱式攬實錢小豪。（小紅書）

貼到實。（小紅書）

小豪同女粉絲互望，露出古惑眼神。（小紅書）

錢小豪過去演出林正英的《殭屍》系列走紅，他有過兩段婚姻，早年與國際華裔小姐郭秀雲育有一子錢浩然，可惜婚姻僅維持三年，後來兒子隨母生活，並改名龐景峰。錢小豪於2001年再婚，現任老婆丘倩鳴為他誕下一子錢穎德，去年一家三口難得到澳門旅行，被黑妹李麗霞分享合照，甚少現身的丘倩鳴獲網民讚保養佳。然而，錢小豪年前在台灣節目上，突然自揭已10年沒有性生活，直言「無能為力」，錢小豪指久未有性衝動，工作繁多令他沒有「那方面」的想法，表示：「我覺得現在自己像公公一樣。」

錢小豪與丘倩鳴（右二黑衫）與兒子錢穎德（右一）罕有合照。（微博圖片）

《大頭綠衣鬥殭屍》。（視頻截圖）

年輕時期的錢小豪非常靚仔，睇得又打得。（劇照）

錢小豪過去演出林正英的《殭屍》系列走紅。（劇照）

錢小豪過去演出林正英的《殭屍》系列走紅。（劇照）

錢小豪年輕時好靚仔。（劇照）

錢小豪年前再接拍過《殭屍》。（劇照）