前港姐季軍淡出幕前多年依然省鏡　居加國曬近照網民召喚復出拍劇

現年48歲的袁彩雲是1996年港姐季軍暨國際親善小姐，而且通精通5種語言，能講流利的德語、法語、粵語、英語及國語，絕對是美貌與智慧並重。入行後，袁彩雲演過多套電視劇，至2009年嫁給飲食商人江銘峯（Anthony Kong），婚後移居加拿大，並於2013年誕下女兒江軒慧（Alycia），其後袁彩雲淡出幕前，專心相夫教女，做全職媽媽。

現年48歲的袁彩雲是1996年港姐季軍暨國際親善小姐。（視覺中國）

袁彩雲多年來保養得宜！（微博@袁彩雲）

衣著仍好少女。（小紅書@Fiona Yuen 袁彩雲）

早前，袁彩雲趁著女兒放暑假帶對方返港，兩母女一起遊覽維港夜景，又趁與一班相識多年的圈中好友聚舊，大家玩得相當盡情，當時不少網民還大讚袁彩雲逆齡生長，更比以往多了一份韻味。

袁彩雲之前帶女兒回港玩。（小紅書@Fiona Yuen 袁彩雲）

網民激讚袁彩雲依然省鏡。（小紅書@Fiona Yuen 袁彩雲）

與一班圈中好友聚舊。（小紅書@Fiona Yuen 袁彩雲）

而近日，袁彩雲又更新其社交平台，跟大家分享了一張近照，她寫上：「Hello，很久沒有跟你們打招呼！不知道為什麼回到加拿大是特別忙。忙什麼？又說不出做了什麼特別的事項，但總是每天都有排山倒海的瑣碎事要做。沒所謂啦！反正出去大自然透透氣，呼吸下新鮮空氣，心情放鬆開心點，繼續保持好心情！」

相中，袁彩雲穿上一件紫色的毛衣，一頭及肩長髮隨意放下，在零濾鏡，雖然見到些許魚尾紋，但無算個人魅力，見她神態自若，自信地對著鏡頭展露微笑，狀態甚佳。網民大讚：「姐姐真是keep得好好啊！ ！都沒變化，眼神感覺更堅毅柔和了」、「哇哇哇，姐姐都係咁美麗」、「女神」；甚至有網民呼喚：「回來拍點戲呀！」可見她依然有觀眾緣。

袁彩雲近日分享近照，狀態大勇，網民召喚她拍劇。（小紅書@Fiona Yuen 袁彩雲）

網民留言。（小紅書@Fiona Yuen 袁彩雲）

網民留言。（小紅書@Fiona Yuen 袁彩雲）

身材有睇到。(微博@袁彩雲)