梁朝偉陳年前節目舊片翻hit　呢個「社恐」表現被網民讚：好可愛

梁朝偉是香港巨星，早年曾主演Marvel電影《尚氣》飾演「文武」，因而打入荷里活市場，成為炙手可熱的男星。對於香港人來說，提起梁朝偉無不會想起他俊俏的臉龐，出色的演技和憂鬱的眼神，以及極致的 I 人性格。最近他受訪時更罕有回應自己的「社恐」，自始大家又對他更為感興趣。

梁朝偉是不少人心目中的男神代表。（視覺中國）

提到 I 人性格，就不得不提另一日本的 I 人性格「男神代表」代表 金城武。近日有網民翻出早年他們為電影《赤壁》，雙雙登上日本節目《SmapxSmap》。除了受訪講及一些演技，電影的話題外，一段兩人現場試食的片段更引起廣泛討論及被網民瘋傳。

梁朝偉金城武上節目的舊片翻hit。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

節目中，主持問梁朝偉：「金城武是不是一位很好合作的演員？」梁朝偉就以粵語一句帶過：「佢係好容易合作。」金城武又被問：「梁朝偉是什麼類型？」他回答：「我不太敢看他眼睛，我沒辦法直視他，哈哈哈。他有影響到海外的電影成就，我自然對他有敬畏。這是我第一次面對面與他拍戲，就變得超級緊張。」起初梁朝偉依然沒有太多表情，但聽到這裡梁朝偉不禁笑了起來。

其實呢段片段已經好多年。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

提起電影，梁朝偉終於有返少少表情。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

其後主持人也問梁朝偉：「假如你有很想堅持的想法，但和導演很分歧，你是怎樣調整自己？」梁朝偉就回答：「除非係，如果成日改，通常係冇咗個劇本。」主持人續問：「沒有劇本即是怎樣？」梁朝偉坦言：「即係好似王家衛咁。一開始可能拍緊喜劇，拍拍吓變咗一套正經戲。」

講到「唔跟劇本」，梁朝偉就話王家衛直頭冇劇本咁拍。呢舖王家衛「躺着也中槍」，十分好笑！（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

講到「唔跟劇本」，梁朝偉就話王家衛直頭冇劇本咁拍。呢舖王家衛「躺着也中槍」，十分好笑！（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

最好笑係金城武都認同，喺香港拍戲都遇到呢啲事。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

最好笑係金城武都認同，喺香港拍戲都遇到呢啲事。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

傾咗咁耐，木村拓哉終於煮好。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

梁朝偉和金城武與主持人訪談時，不知不覺中木村拓哉等人就已經煮好餐點。接着就是引起網民熱烈討論的畫面。當梁朝偉和金城武享用餐點時，本應是吃兩口形容一下味道或讚賞食物時，他們兩全程竟全程「粒聲唔出」埋頭享用。整個將近7分鐘的片段，除了有人提問以外，基本上兩位「男神」都是旁若無人地埋頭食飯，看得出就連木村拓哉都感到相當無奈，笑言：「如果是吳宇森，這個鏡頭畫面已經轉了兩圈了。」

就連木村拓哉都感到相當無奈，笑言：「如果是吳宇森，這個鏡頭畫面已經轉了兩圈了。」（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

梁朝偉沉迷喺美食當中。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

雖然梁朝偉和金城武的 I人行為未必達節目組要求，但反因此而讓觀眾見到了他們真實的一面，特別是梁朝偉的隨性衣着，粵語回答問題，以及帶些「社恐」的表現，更引起觀眾，粉絲興趣。有人就在相關帖文底下討論，亦有網民留言說：「好可愛！」

相比梁朝偉，金城武已經算多嘢講。（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

呢兩分鐘就係睇住梁朝偉和金城武咀嚼......（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

呢兩分鐘就係睇住梁朝偉和金城武咀嚼......（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）

呢兩分鐘就係睇住梁朝偉和金城武咀嚼......（網上影片截圖 / 日本節目《SmapxSmap》）