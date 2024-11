組合per se拖手唱情歌台下起哄催婚　公布明年農曆新年再開騷

香港詩式流行組合per se一連兩場假西沙GO PARK舉行的《I was yesterday - per se live 2024》音樂會昨日(10日)尾場演出。今年4月加盟Sony Music的 per se 兩場個唱獲陳柏宇 、林奕匡、黃妍、小塵埃、Michael C 及力臻等多位同門師兄、師姐到場力撐,好友許廷鏗、麥曦茵導演、謝芊彤@雷同二友、鍾雪瑩、Manson 張進翹及Kendy Suen亦在台下支持,果然萬千寵愛。

陳柏宇 、林奕匡、黃妍等都嚟撐場。

per se獲同門師兄力臻(左二)及Micheal C(左三)到場支持。

整個音樂會以「校園回憶」為主題,而「回憶學院」是per se去年開展的系列,透過音樂讓同學們分享他們的遺憾,同時亦為他們解決未來可能遭遇的問題。唱到重新改編的《親愛的幽靈》時,per se走到觀眾席上與樂迷近距離接觸,兩人又重新演繹的歌曲《打上花火》及日文歌《First Love》,唱至歌曲尾聲,Sandy與Stephen甜蜜面對面手拖手,隨即有樂迷大叫「結婚!」,Sandy即鬼馬舉V回應,全場起哄。

直接走落台同fans互動。

直接走落台同fans互動。

Sandy與Stephen甜蜜面對面手拖手,隨即有樂迷大叫「結婚!」

好友麗英為per se擔任尾場嘉賓,三人合唱《全死角美少女戰士》及日本才女歌手YUI的《I remember you》,令全場興奮不已。一身校服打扮的麗英,自稱來自「小薯茄高中」,她說:「好開心,我一直都好鍾意per se㗎,平時我喺小薯茄高中都成日偷想你哋啲歌。」最後per se三度安歌,又於尾聲時宣佈明年農曆年初三將與香港節慶管弦樂團聯乘開騷。

好友麗英為per se擔任尾場嘉賓。

per se一連兩場完滿結束。

騷後,per se受訪時直言已經掛住樂迷,又特別感謝麗英,興奮指終於可以在台上演出三人版的《全死角美少女戰士》。per se表示很滿意自己的表現,尤其是I人Stephen:「挑戰咗自己落台同歌迷咁近距離,平時我好驚咁多人㗎,所以我哋特登有個主題,就係好似夜晚返學校探險咁,如果大家睇到我個驚樣,都當係配合主題嘛,哈。」Sandy笑言最大挑戰是二人合唱,尤其是「肉麻歌」《First Love》:「我哋對望嗰陣,佢喺度狂忍笑囉。」至於有樂迷大叫「結婚」,他們表示總有結婚的時間,但有共識不會在台上宣佈,不想因為結婚令音樂會的焦點轉移。