新晉男神公然對鄧麗欣爆粗　網民稱若換別人已被批鬥：靚仔大晒

鄧麗欣和魏浚笙曾合作電影《飯戲攻心2》，最近兩人再度合體，為網上頻道的音樂節目擔任嘉賓，但節目途中，出名乖仔的魏浚笙，竟大膽向前輩鄧麗欣爆粗呢？

鄧麗欣和魏浚笙曾合作電影《飯戲攻心2》。（《飯戲攻心2》劇照）

兩人為網上頻道的音樂節目擔任嘉賓。（Youtube@ChillGOOD TV）

鄧麗欣和魏浚笙這個高顏值組合現身節目，令粉絲們非常驚喜。節目上，兩人除了有合唱和獨唱外，也有傾偈環節。魏浚笙表示第一次見到鄧麗欣是在岑珈其婚禮，第一眼覺得對方很靚；但鄧麗欣卻表示沒見到對方，因為現場太多人，魏浚笙無奈說：「唔緊要！」其後主持人KB再問魏浚笙接觸了鄧麗欣後，同以前想像中的有沒有出入？面對女神，魏浚笙口快快地說：「比想像中更加靚，真X人靚過上鏡！」

魏浚笙好記得第一次見到鄧麗欣，但後者卻無印象。（Youtube@ChillGOOD TV）

魏浚笙說第一眼見到鄧麗欣，感覺是很靚。（Youtube@ChillGOOD TV）

魏浚笙的直率回答引來全場笑聲，鄧麗欣笑問對方：「你講乜呀？講多次，你好似講粗口？」魏浚笙頓時露出一臉天然呆，節目主持KB也笑說：「真人靚X過上鏡。」魏浚笙尷尬說：「無個『忍』字，係真人靚過上鏡。」場面搞笑。鄧麗欣則表示第一次對魏浚笙有深刻印象是《飯戲攻心2》圍讀，當時覺得對方是一個很安靜、很乖的男生，和狂吃糖。有網民留意到此幕，搞笑留言說：「Jeffrey 魏浚笙上Music Panda公然講粗口冇人講嘅，靚仔大晒」；對此，魏浚笙親自回覆：「都係同一個意思啦」；其他網民則回覆：「你真可愛」、「you win」，甚至說若換轉另一個人講已經被批鬥至死，看來對靚仔都有著極高包容。

魏浚笙口快快疑講了粗口。（Youtube@ChillGOOD TV）

鄧麗欣搞笑叫對方講多次。（Youtube@ChillGOOD TV）

KB取笑魏浚笙疑似爆粗。（Youtube@ChillGOOD TV）

魏浚笙以笑遮醜。（Youtube@ChillGOOD TV）

魏浚笙再講多次。（Youtube@ChillGOOD TV）