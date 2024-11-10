東張西望｜天光墟做足5集仲未完　借街坊曲線抽擊食環辦事不力？

《東張西望》一星期以來不斷報道有關天光墟的事件，由發現有人售賣刺身，到揭發「刺身姐」於垃圾房執垃圾食物轉售，再到與「刺身姐」當面對質，更跟隨揭發「刺身姐」在單位內處理垃圾食物。今日（10/11）一集《東張西望》再度跟進事件，指收到觀眾報料，指出 其實天光墟存已久而有關政府部門一早知悉，多年來卻沒有改善情況。

「天光墟事件」做足一個星期都未完。（《東張西望》截圖）

《東張西望》播出報料人陳小姐的電話訪問內容。陳小姐表示，天光墟已經存在已久，不是一時三刻的事，且最高峰時期一共多達60，70個攤檔。當中有人會執垃圾轉售，有人也會售賣一些快將過期的水果，也有人賣日常用品之類。不過，陳小姐也表示，擺賣攤檔的人也會影響衛生，時不時將「貨物」放在旁邊花槽。

仲有人賣快將腐爛嘅水果。（《東張西望》截圖）

陳小姐續說，她曾多次向食環署投訴要求改善，說：「真係好差，嗰時有好多老鼠。已經通知食環好耐啦，佢哋都知有呢埋雜物存在，但係佢哋好耐都冇清理，一年先清理兩次。」她又續指，食環人員見到有雜物時也「只敢影相」，因為物主會大發雷霆，說：「佢哋只係回覆我話已經處理好。」

其實點解咁多人，咪又因為大家窮囉。有錢邊個會想買垃圾食。（《東張西望》截圖）

陳小姐對食環做法唔多滿意。（《東張西望》截圖）

陳小姐對食環做法唔多滿意。（《東張西望》截圖）

陳小姐對食環做法唔多滿意。（《東張西望》截圖）

訪問中，陳小姐又指出，由於天光墟是在4，5點開，到7點多就結束，但食環在早上9點才上班，上班後才到現場視察就當然處理不到，更因為在該時段處理是需要派特遣隊，所以才經常毫無收獲。