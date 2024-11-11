黑色月光｜楊茜堯四眼秘書獲讚劇集顏值擔當　揭視后私下可愛一面

無綫劇《黑色月光》正熱播中，復仇劇情睇到觀眾非常肉緊，而除了視后楊茜堯演技備受讚賞外，劇中有不少「新面孔」也受到網民關注，當中就包括在楊茜堯身邊的四眼女秘書。

王嘉慧在《黑色月光》中演楊茜堯助手。（IG@cathy_kww）

王嘉慧與視后有不少對手戲。（IG@cathy_kww）

劇中，楊茜堯有兩位得力助手在她身邊，男的大家一眼就看出是羅孝勇；女的不少觀眾覺得熟口熟面，而她的真正身分就是其中一位「東張女神」王嘉慧（Cathy）。王嘉慧今次的角色戴上眼鏡、紮起頭髮，與平時靚靚女女的「東張女神」形象非常不同，難怪有網民表示：「戴咗眼鏡認唔到係你」。今次也是王嘉慧首次擔任如此重戲份的角色，不過面對視后，表現尚算淡定，到後期角色還會有所變化，不乏發揮機會，成功吸引觀眾和網民眼球，更有網民激讚她是：「本劇的顏值擔當」。

王嘉慧身材fit爆。（IG@cathy_kww）

王嘉慧同時都是「東張女神」。（IG@cathy_kww）

對於，王嘉慧接受《香港01》時表示感到很幸運，《黑色月光》是她入行以來最多戲份的一次，而且同劇有幾位視后和視帝，所以都有一定壓力，因此她在拍攝前做好功課，例如看相關劇集如：《黑暗榮耀》、《幕後玩家》同《緊急公關》偷師，及找鄧智堅惡補演技。

王嘉慧今次在《黑色月光》的演出，成功吸引觀眾注意。（小紅書@王嘉慧Cathy）

角色後來會有轉變，不乏發揮機會。（小紅書@王嘉慧Cathy）

今次難得與楊茜堯合作之餘，還有不少對手戲，王嘉慧覺得是很開心的事，因為對方是一位很nice和很照顧人的姐姐，「因為我記得成套劇第一場戲就係我哋兩個對戲，嗰陣係我先第二次見佢，所以好緊張，但去到現場，佢就會同你講笑去緩和個氣氛，令我成個人冷靜落嚟。而對戲時，佢個眼神真係會震懾到你同帶你入戲，就算喺側邊睇都學到好多嘢，佢仲會同我分析角色，教識我好多嘢，同埋share零食畀我食，所以同佢拍劇真係好開心。」

王嘉慧稱楊茜堯在拍攝時非常有氣場。（IG@cathy_kww）

同時視后也非常可愛。（IG@cathy_kww）

而稍後，王嘉慧與另一位視后林夏薇都會有對手戲，她說薇薇都是很Nice和樂於教人，在角色演繹上，給予她不少意見。另外，還有大大前輩郭鋒，王嘉慧說雖然與對方只有1、2場戲同場，但平時都會見到，對方會向她分享自己的入行經歷，及對演戲的見解並作即場示範，令她獲益良多。

王嘉慧與另一位視后林夏薇都會有對手戲，她說薇薇都是很Nice和樂於教人。（IG@cathy_kww）

還從郭鋒前輩身上獲益良多。（IG@cathy_kww）

此外，王嘉慧直言劇集出街前都擔心自己做得未夠好，幸好播出後都收到一些正面回應，對她而言猶如打了支強心針，但自知還有很多要改善的地方，會繼續努力。

王嘉慧爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在《東張西望》一「彎」成名。（電視截圖）

現年29歲的落選港姐王嘉慧，堪稱人生勝利組，樣靚身材正，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，家底豐厚，而她本身也是一名學霸，曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，入讀倫敦大學學院修讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean‘s honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後再在香港中文大學修讀法律系碩士，絕對美貌與智慧並重。

王嘉慧去年也有份參演《新聞女王》。（IG@cathy_kww）

主持綜藝節目《通靈之王2》。（IG@cathy_kww）

入行3年，王嘉慧在工作上肯捱肯搏，憑主持《東張西望》成功入屋，並晉身「東張女神」之列，最近在劇集上也不乏演出機會，去年試過由王牌資訊節目《東張西望》、到台慶劇《新聞女王》，再到綜藝節目《通靈之王2》3線均見到她的身影，到今年又再有機會與另一位視后楊茜堯合作，而且更有發揮；此外，王嘉慧也不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其fit爆身材，深受網民喜愛。

泳裝Look冇得輸。（IG@cathy_kww）

吸睛。（IG@cathy_kww）

火辣。（IG@cathy_kww）