華姐冠軍鄧佩儀(Gloria)曾是無綫(TVB)力捧花旦,兩年前拍完劇集《換命真相》後,鄧佩儀毅然返回加拿大重返校園,去年畢業。早前鄧佩儀正式宣布留在加拿大發展,被指間接宣布離巢,而TVB官網尚有鄧佩儀的名字。

鄧佩儀去年《換命真相》播畢後,就返回加拿大一直至今。(IG:@gloriapuiyeetang)

選美出身的鄧佩儀,絕對是美貌與智慧並重(IG@gloriapuiyeetang)

鄧佩儀日前踏入32歲生日,她與朋友在餐廳慶祝一番。鄧佩儀在Instagram分享多張生日照,鄧佩儀穿上白色小短裙騷出好身材,站在酒櫃前影相,看來離開TVB後她精神狀態愈來愈好。鄧佩儀與朋友大啖美食,她發文感嘆時光飛逝,但年歲增長只會令她變得愈來愈好,「Why does it feel like I listened to Taylor Swifts 22 yesterday…..But eh, aging is like wine, it only gets better」。

鄧佩儀分享多張慶生照。(IG圖片)

