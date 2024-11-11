周勵淇做劉雅瑟阿媽O晒嘴：點解我會有個咁大個嘅女？

周勵淇（Niki）最近「全面復工」密密接job，除了接拍護膚品廣告，早前顆夥拍陳偉霆、影后劉雅瑟及馮德倫的劇集《太陽星辰》亦即將上架。

《太陽星辰》是騰訊視頻跟Netflix首部同步聯播的華語懸疑劇，劇集更入選今屆「康城春季電視節」的MIPDrama Screenings Selection，是唯一一套亦是首部入圍的亞洲劇集。Niki透露她於劇中飾演一名犯罪心理學醫生，是馮德倫的太太，Niki謂多年前已於電影《天行者》跟馮德倫飾演情侶，這次再度合作「升呢」做夫妻，感覺有趣。除此之外，Niki表示這次最大挑戰是飾演影后劉雅瑟母親，坦言一知道即「O嘴」，「第一次同雅瑟合作，佢做我個女，對於我嚟講係有啲挑戰，一開始覺得：『咦，可唔可以做到佢媽媽呢？』我哋由後生飾演到老，所以喺造型上都幫助到唔少。」又大賣關子，「到時大家睇就會知道點解我會飾演到有一個咁大個女嘅媽媽，哈哈。」

對於「全面復出」，Niki笑說「冇退出過」，「小朋友都開始大，我覺得都可以喺幕前做返多啲嘢，陸陸續續工作得比以前多，有好嘅劇本、好嘅角色都想嘗試。嚟緊會做劇嘅宣傳，同埋會喺內地一段時間拍攝。」除了電影、電視，Niki表示想嘗試做舞台劇，「因為我覺得舞台劇都係充滿好多挑戰，好多神秘感喺裏面，希望有機會有一日可以成為一個舞台劇演員。」