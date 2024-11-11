幸卓輝出戰ViuTV真人騷《選角》　最養眼參賽者曾與MIRROR拍戲

ViuTV推出選秀真人騷《選角》周一（11日）開播，由金馬影帝謝君豪出任策劃人及導師，金像影后毛舜筠擔任評判，影壇實力派陳湛文任主持，從46位參賽者中選出最佳新生代演員。當中，現年31歲昇陽娛樂新人幸卓輝（Matthew）強勢加入真人騷，憑高䠷身材及俊朗面孔，屬於最為養眼參賽者之一。

昇陽娛樂新人幸卓輝（Matthew）加入真人騷真人騷《選角》。

模特兒入行的Matthew外型高大靚仔，剛進入娛樂圈便脫穎而出，被相中參演多個MV演出，包括Dear Jane的《最後一間唱片舖》、岑寧兒的《風的形狀》及雲浩影《密切接觸者》。其後他在MIRROR成員Jeremy的《半》中與廖子妤合作，機會不斷。

Matthew 2019年接拍完麥當勞的微電影廣告後，對演戲產生興趣。

Matthew 2019年接拍完麥當勞的微電影廣告後，對演戲產生興趣，前往報讀彭秀慧戲劇班，開啟演戲之路。在彭秀慧的指導下，Matthew演技大增，參演由演員kayan9896（吳家忻）主演的《#她和她的戀愛小動作》，再參與拍ViuTV電視劇《IT狗》，與Stanley及凌文龍「交手」。

Matthew剛進入娛樂圈便脫穎而出，被相中參演多個MV演出，。

雖然Matthew 與Stanley出道時間同樣不長，但他謙稱從對方身上學習了演戲技巧。除了《IT狗》，Matthew還接拍了港台劇集《IOW》，戲中他飾演失去雙腿的曲棍球運動員，後改玩輪椅劍擊。Matthew最難忘是綁緊雙腿放在床下一幕，最後綁到雙腿發腫發紫，演員的專業令他印象深刻。

Matthew屬於最為養眼參賽者之一。

而最近Matthew亦到台灣拍攝BL劇《對立而已》，他曾形容自己本來個性內向文靜，在娛樂圈不免較「蝕底」。不過自接觸戲劇後，他逐漸變得活潑外向，敢於表達意見，亦不時會搞「爛Gag」，相信Matthew會逐漸進步，未來必定能夠發光發亮！