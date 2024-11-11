曹敏寶爆不倫戀與「中一生」斷交　兩姊力撐一舉動證夫妻情比金堅

38歲的曹敏寶在2022年參加《中年好聲音》後知名度大增，但卻因與同屆已婚參賽者梁浩銓傳緋聞而遭TVB雪藏，連人緣亦變差，已久未參與《中年好聲音》敍會，跟「中一生」好友周吉佩和支嚳儀亦已斷絕來往。反觀家人就成為曹敏寶的最強後盾，除得到任職科學家的老公林潤生信任，關心她的情緒和叫她不要放棄歌唱夢外，還有前港姐冠軍二家姐曹敏莉和大家姐曹敏芝（Denise）默默支持。

曹敏寶同周吉佩係多年好友。（ig圖片）

吉吉奪冠，曹敏寶喊得好犀利。（IG@mable_cho）

曹敏寶同吉吉一路以嚟都並肩作戰，但自從曹敏寶爆不倫戀後，就同「中一生」疏遠。（IG@mable_cho）

支嚳儀一度被傳係「金手指」。（資料圖片）

梁浩銓同曹敏寶傳出有不尋常關係，男方更同大肚老婆分居。（mable_cho＠IG）

梁浩銓同曹敏寶傳出有不尋常關係，男方更同大肚老婆分居。（mable_cho＠IG）

昨日（10日）曹敏寶在社交平台分享與美國來港的長輩聚會，一行超過20人，浩浩蕩蕩在酒店食大餐，又在泳池邊影大合照，曹敏寶留言：「美國的親戚長輩來港了，這數天都是成村人行動😍🤣🏘️，#cousins #bigfamily #usa #舅父 #舅母 #表哥 #姨媽美國的親戚長輩來港了，這數天都是成村人行動😍🤣🏘️」

曹敏寶同大家姐仲有曹敏莉二仔合照。（mable_cho＠IG）

曹敏寶爆不倫戀後，曹敏莉隨即貼姊妹合照，用行動力撐妹妹。（mable_cho＠IG）

曹敏莉大女（左一）已經高過阿姨曹敏寶。（mable_cho＠IG）

曹氏一家與在美國返港的長輩相聚。（mable_cho＠IG）

舅父、舅母、姨媽等加埋超過20人，蹲喺前輩嘅曹敏寶翹實老公隻手，好sweet。（mable_cho＠IG）

相中見到曹三姊妹都有均全家出動，影大合照時，蹲在前方的曹敏寶更翹實老公臂彎，力證夫妻依然恩愛。而曹敏莉亦有在IG Story轉發大合照留言：「Our BIG family gathering.」

曹敏莉係2003年港姐冠軍。（mable_cho＠IG）

曹敏莉都有分享家庭大合照。（ig@chomandylee）

曹氏三姊妹。（mable_cho＠IG）

一家五口感情超好。（mable_cho＠IG）

每逢生日同過節，一家人都會相聚。（mable_cho＠IG）

每逢生日同過節，一家人都會相聚。（mable_cho＠IG）

曹敏寶育有一子一女。（mable_cho＠IG）

曹敏寶傳不倫戀後，夫妻情不變。（mable_cho＠IG）

曹敏寶傳不倫戀後，獲老公支持同信任。（mable_cho＠IG）

曹敏莉今個月仲會推出新歌，堅持追夢。（mable_cho＠IG）