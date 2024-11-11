黃子華爆當年《絕代商驕》有另一個結局　太唔合理激到他改劇本

由兩代笑匠許冠文和黃子華主演的新片《破·地獄》正在上映，黃子華早前馬不停蹄為電影宣傳，還接受了好友鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》的訪問，這對《男親女愛》黃金組合再次聚頭勾起網民不少集體回憶，而且黃子華在節目中無所不淡，更笑指：「以後有關我嘅生平，大家可以睇Do姐節目。」近日，訪問播出下集，當中黃子華談到他在TVB拍劇時鮮為人知的秘聞，大爆2009年與佘詩曼拍攝《絕代商驕》時曾被原本的結局激到不改劇本不行，內容相當精彩。

黃子華早前接受好友鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》的訪問，下集近日播出。（視頻截圖）

黃子華表示在TVB拍劇時，從參與的第一套《狀王宋世傑（貳）》開始，基本上已經不斷改劇本。（視頻截圖）

黃子華表示在TVB拍劇時，從參與的第一套《狀王宋世傑（貳）》開始，基本上已經不斷改劇本。Do姐問為什麼？黃子華直言：「我覺得改咗會精彩啲，咁佢哋（劇組）又畀我改喎。（如果佢哋唔畀你改呢？）真係唔知，如果你唔畀我改都得嘅，我做舞台劇都好少改劇本，但個問題係，有時你唔畀我改呢，係太唔合理啦。」

黃子華直言有時劇本很不合理，不改過不了自己。（視頻截圖）

他以神劇《絕代商驕》為例。（視頻截圖）

隨後黃子華以他當年與佘詩曼合作的熱爆劇《絕代商驕》為例，「套戲係講金融才俊教人做生意，我同佢（佘詩曼）個結局呀，我哋收到個劇本，嗰場戲就係一齊喺個停車場好開心咁燒嘢食，『哈哈哈』咁就完咗。結局喔，嗰個係結局嚟架喎。」

黃子華爆當年《絕代商驕》另一個結局係停車場BBQ。（視頻節目）

他無法接受。（視頻節目）

黃子華當時心諗：「唔係啊嘛？」收到劇本後，他打算去找編劇說：「我話呢個係成套劇嘅結局，係咪唔係幾得呀？」但原來當時編劇已經放假了，然後他將整場戲改成一個有五頁紙的結局，「我要改到同佢（佘詩曼）結婚，然後喺蛋糕裡面收埋隻戒指，然後佢就好興奮咁食個蛋糕，但吞鬼咗隻結婚戒指，最後結局要喺廁所屙返隻戒指出嚟，我就著到新郎裝將婚禮搞到一團糟，喜劇就係咁。」黃子華表示並非認為這樣改動特別好，但至少是一個有趣的結局，而不是「我哋又喺停車場燒嘢食囉」這樣就完。他更坦言：「如果我要做一樣咁嘅嘢，你唔畀我改呢，我只能講，對我嚟講好痛苦。」

黃子華當時即刻去搵編劇。（視頻截圖）

自己重新寫五頁紙結局。

網民紛紛留言：「子華絕代商驕結局真係改得好好，有你既演出同劇本，成為經典，精彩」、「原來《絕代商驕》的結局是他自己度出來的橋，真的很棒啊！這個結局很難忘難以想像如果按照之前的來演會有多麼平淡 因為前面的部分很精彩 後面如果草草結尾確實有些讓人失望」、「原來絕代商驕個咁個咁有創意既結局係子華神既創作； 睇果時都出奇架啦， Tbb 幾時咁有創意。 Btw, 子華神改得好， 個結局好正」。

黃子華謙虛說並非認為自己的改動很出色。（視頻截圖）

黃子華非常抗拒BBQ結局。（視頻截圖）

但不讓他改會很痛苦。（視頻截圖）