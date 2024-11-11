中年好聲音3｜80歲羅秀蘭為亡夫參賽　斷臂生命鬥士李金凱奪5燈

《中年好聲音3》本回多位「有故事的人」踏上舞台，透過動人歌聲分享自己的人生故事，除了失去雙臂、來自雲南的「生命鬥士」李金凱，獻唱《一生中最愛》奪5燈亮麗成績之外，現年40歲的「抗癌勇士」任永健，選歌《青春告別式》作賽亦獲得4燈好成績。他過去因患病失聲一段日子，曾一度放棄唱歌，如今復癒並挑戰張敬軒的歌曲，用歌聲傳播正能量，主持車婉婉也大讚叫好！任永健現為一名土木工程師，有份參與港珠澳大橋興建工程，今次參加《中年好聲音3》目的希望為孩子樹立好榜樣。周國豐指以他曾經失聲的狀態，能夠唱出當晚水準：「你囝囝係值得為你驕傲，最鍾意你完全拿捏到首歌嘅感情。」伍仲衡則說：「唱得好好咬字亦清晰，但略嫌牙骹有啲緊，放番鬆啲會唱得感動啲。」



「抗癌勇士」任永健曾因病失聲，昨晚獻唱《青春告別式》獲得4燈好成績。

「抗癌勇士」任永健曾因病失聲，昨晚獻唱《青春告別式》獲得4燈好成績。

「抗癌勇士」任永健曾因病失聲，昨晚獻唱《青春告別式》獲得4燈好成績。

「抗癌勇士」任永健曾因病失聲，昨晚獻唱《青春告別式》獲得4燈好成績。

因亡夫鼓勵勇敢參加比賽的80歲婆婆羅秀蘭，直言丈夫早於第一季時已希望她參加：「丈夫生前好鍾意聽我唱歌，2023年突然唔舒服中風走咗，當年成日叫我參加但唔夠膽，終於今年鼓起勇氣參加《中年好聲音3》，希望你會聽到我唱歌。」昨晚獻唱《朋友別哭》雖僅獲2燈，但動容故事讓同樣丈夫因病離世的肥媽感觸落淚：「你嗰種溫柔、想唱畀老公聽個感覺，我完全feel到。我哋喊唔係因為sad，係一個掛念、一個掛牽，但你相信我，佢就係喺我哋隔籬，我感受到你先生聽到你嘅溫柔、聽到你嘅愛。」

80歲婆婆羅秀蘭因亡夫鼓勵勇敢參加比賽。

80歲婆婆羅秀蘭因亡夫鼓勵勇敢參加比賽。

80歲婆婆羅秀蘭因亡夫鼓勵勇敢參加比賽。

動容故事讓肥媽感觸落淚！

至於本集另一位5燈唱將，為來自北京、36歲保險經紀劉曉昆，獻唱《如願》大獲好評，不但獲肥媽讚「真正屬於舞台」，張佳添更直言：「你絕對是我今天的驚喜！你一開始唱頭兩句，已覺得聲音特別不同，絕對是有訓練過、偏專業的，好棒好棒！」海兒讚劉曉昆比起海選時的表現進步了不少；而周國豐亦對其溫柔聲線讚不絕口，建議她繼續專攻療癒式、窩心歌曲選歌：「這是你的強項。」

「生命鬥士」李金凱獻唱《一生中最愛》奪5燈，直接晉級。

劉曉昆獻唱《如願》獲5燈亮麗成績。

劉曉昆獻唱《如願》獲5燈亮麗成績。

劉曉昆獻唱《如願》獲5燈亮麗成績。