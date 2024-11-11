黎芷珊《戰場上》正式玩完？　急搵王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上

由黎芷珊主持的節目《戰場上》以紀錄片方式走訪烏克蘭地區的節目，播出後疑似收到投訴指內容偏頗，而最終於無聲無色之中被腰斬下架。原有的時段該怎處理？TVB就安排了由王祖藍主持的《一條麻甩》系列，節目《一條麻甩在汕頭》頂上原有的星期一至五晚10半翡翠台時段。節目內容由感受烏克蘭戰場，眨眼之間就變成去中國汕頭飲飲食食，可謂是十分迎合了觀眾口味。



《戰場上》主持人黎芷珊與攝製隊，走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列。

《戰場上》主持人黎芷珊與攝製隊，走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列。

王祖藍主持的《一條麻甩》系列載譽歸來。

全新旅遊節目《一條麻甩在汕頭》，由王祖藍擔任主持，將由今晚（11日）起、星期一至五晚10半翡翠台播出。身為東莞人的祖藍、上輯由麥長青手上接過「麻甩棒」後帶大家食盡家鄉東莞地道特色美食，節目當時無論在myTV SUPER或周六晚翡翠台播出均獲得不少迴響及正評。

王祖藍主持《一條麻甩在汕頭》。

今季載譽歸來的「麻甩系列」，將轉移到汕頭食買玩，且首兩集內容已相當豐富，祖藍先後帶大家去到汕頭小公園的鎮邦美食街，及位於龍眼南路的網紅美食街，分別品嚐了薄殼宴、潮汕粽、中式潮茶、特色咖啡、峽山蓮藕湯等，而當中最令人食指大動的，非潮汕生醃海鮮莫屬。祖藍除品嚐了生醃龍蝦、生蠔、羔蟹、三文魚、花螺，及近日在內地爆紅的紅魔蝦，吃時還先後呼喚了老婆不止五次，幾乎看到每一款海鮮也想起李亞男：「呢個我老婆開心到爆喇」、「我老婆每晚都睇吃播」、「下次要帶我老婆嚟」；就算不提老婆，祖藍開口埋口也是提女兒，果真百分百好老公、好爸爸。祖藍事後笑言生醃海鮮好食到停唔到口：「無論龍蝦、羔蟹同埋紅魔蝦都爆晒膏，而且啲龍蝦肉真係好晶瀅通透，睇見已經好想食。佢哋啲生醃汁仲要唔係獨沽一味，唔怪之得我見到好多藝人都有嚟幫襯。」祖藍又強調該批海鮮全是來自潮州的本地貨，而且是真正的海鮮而非養殖河鮮。

又咸又甜嘅粽大家試過未，祖藍仲話原來曾比特成日送粽畀佢食。（《一條麻甩在汕頭》圖片）

特色咖啡試伏員王祖藍。（《一條麻甩在汕頭》圖片）

除了美食，祖藍還「人一世物一世」地品嘗了潮汕特色咖啡—咸菜咖啡及皮蛋咖啡，只見祖藍全程飲到眉頭深鎖，當中展現的「噁啃表情包」更是相當有記憶點，但反而令人對該批特色咖啡更加好奇。除了吃盡美食，祖藍首兩集還介紹了潮汕的歷史及特色文化—潮汕民族舞英歌舞，在小朋友指導下即席學習英歌舞姿態的祖藍，全程似模似樣、且平衡力一流。另祖藍還閒逛了汕頭的文創店，更獲店長親手繪畫的「漫畫祖藍」，氹得祖藍相當開心。

王祖藍主持《一條麻甩在汕頭》。