黃子華被問再拍電視劇機會6字回應　爆TVB小生開工蠱惑嘢

黃子華早前接受了好友鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》的訪問，除了宣傳新片《破·地獄》外，黃子華在節目中無所不談，由細個講到他入演藝圈，並公開了很鮮為人知的秘聞，內容豐富又精彩。近日，訪問播出下集，期間黃子華被問到以後再拍電視劇的機會，他的答案是......

Do姐問黃子華會否再拍劇。（視頻截圖）

黃子華坦言機會很微。（視頻截圖）

黃子華過往拍過不少劇集，包括：《男親女愛》、《棟篤神探》、《奸人堅》、《絕代商驕》及《My盛Lady》，套套都是經典。在2013年，他還憑《My盛Lady》中「香廣男」一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳男主角」，榮登「視帝」寶座，而這套也成為黃子華暫時最後一套為無綫電視拍攝的劇集。

黃子華曾憑《My盛Lady》中「香廣男」一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳男主角」，榮登「視帝」寶座。（視覺中國）

黃子華直言現時不能太規律的生活，如果要好長一個時間，好似拍電視劇就要幾個月，他就會好迷失。（視頻截圖）

在節目《The Do Show》上，Do姐問黃子華會否再拍電視劇，未必一定要和電視台合作，因為現在有很多平台，又有很多製作公司。黃子華坦言：「我諗機會都微。」他解釋因為很有規律的生活，這天是他第二天連續宣傳，很有規律地起床做訪問，對他來說已經有少少難度。Do姐好奇問：「你唔可以有規律嘅生活？」黃子華直言：「如果要好長一個時間，好似拍電視劇就要幾個月，我就會好迷失。其實我次次拍劇，除咗拍《男親女愛》嗰時，仲有機會做吓人，因為一拍劇，例如TVB係06:00-28:00（凌晨四點），我都不知天荒地老。」

黃子華回憶當時TVB開工，06:00-28:00（凌晨四點）。（視頻截圖）

開工開到不知天荒地老。（視頻截圖）

黃子華續言：「你以為收工返屋企？唔返啦，邊有時間，咁留喺呢度瞓？又怕TVB有鬼。的確有一次，我助手話撞鬼，嚇到林子善......佢畀我哋嚇到唔敢返休息室，其實只不過係佢太攰『畀鬼砸』。」黃子華笑指拍劇真的沒得睡覺，連同『畀鬼砸』，每天就剩下15分鐘休息，根本不知道自己過什麼生活，就連續這樣過了幾個月，「後來我先知，有啲副導演同我講：『子華，你都幾勁，你唔告假嘅？』我話：『告假...我點吿假？你日唞外景，夜晚廠景，我請假咪冧廠？』佢就話：『我哋啲小生都係咁架。』」黃子華笑言當刻即時嚇一跳，自此他就麻煩，很多人跟他說：「子華，你冧啦，我今晚有嘢做，聽朝你冧啦。我變咗係人哋嘅打卡機。」

黃子華拍劇時怕冧廠所以唔請假。（視頻截圖）

黃子華得知好多小生都咁做時露出驚訝表情。（視頻截圖）

Do姐問如果換轉是電影的拍攝方式呢？黃子華直言都不行，06至28根本不行，聽講TVB現在都不會這樣了，真的會搞出人命，但是電影就不同了，「電影基本上係攞你命，今朝早上六點，聽日就凌晨三點，夠『喪』，喪一輪咁樣。但如果拍電視就唔係，係必然係咁，必然咁過幾個月，我依家鍾意啲一係唔好嚟，一嚟就爽爽地咁。」

黃子華形容拍電影是要咗你條命。（視頻截圖）

但夠「喪」。（視頻截圖）

Do姐說：「即係你有自己嘅時間表，唔可以太規範，自由自在啲。」黃子華認同，而且他坦白說：「如果你話你呢套劇用咗三年去寫，我接受。唔似電影，編劇可能真係寫咗一兩年，譬如《毒舌大狀》嘅吳煒倫，我睇住佢雕琢劇本，佢真係同個律師顧問一齊逐隻字雕琢，《破·地獄》陳茂賢又係咁，電影係可以，但電視劇係唔可能，好少可以做到，好精心咁雕琢26集，係好難。」

黃子華說拍電影可以雕琢劇本。（視頻截圖）