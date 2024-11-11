魏浚笙聖誕唔飛巴黎工作排得密密麻麻　最近拍電影有大量動作場面

超人氣歌手魏浚笙（Jeffrey）日前（9日）擔任馬鞍山一個商場的活動嘉賓，為商場主持聖誕揭幕禮，Jeffrey與現場粉絲及觀眾一同率先體驗3人超人氣Sanrio characters的夢幻音樂主題打卡區及玩樂區，迎接充滿愛與溫暖的暖心聖誕節！

超人氣歌手魏浚笙（Jeffrey）日前（9日）擔任馬鞍山一個商場的活動嘉賓，為商場主持聖誕揭幕禮。(公關提供)

今日商場更邀請到超人氣歌手魏浚笙(Jeffrey)擔任活動嘉賓。(公關提供)

公認是超完美男神的Jeffrey一舉一動都備受矚目，日前到場時立即引起全場過千粉絲熱烈起哄，歡呼聲遍佈整個商場，完美展現Jeffrey的極高人氣！見到可愛的Sanrio characters， Jeffrey明顯心情大好，落力與粉絲揮手打招呼：「好開心可以出席今次活動，Sanrio角色真係由細細個睇到大，好有回憶！」

公認是超完美男神的Jeffrey一舉一動都備受矚目。(公關提供)

Jeffrey被問到最喜愛的Sanrio characters，他笑指自己最愛布甸狗（Pompompurin）：「因為羨慕佢身邊圍繞住甜品同埋成日躺平，第一次見佢係毛茸茸音樂家造型出場，一陣要落去同佢打卡先得！」最愛綜藝活動的Jeffrey之後更於台上與粉絲們大玩觸覺遊戲，並親民地送上聖誕小禮物及影合照，引得粉絲開心甜笑。

Jeffrey笑指自己最愛布甸狗(Pompompurin)。(公關提供)

Jeffrey到場時立即引起全場過千粉絲熱 烈起哄，歡呼聲遍佈整個商場，完美展現他的極高人氣。(公關提供)

遊戲環節結束後，Jeffrey更於現場深情獻唱新歌《失約巴黎》，掀起全場高潮，再次虜獲不少少女粉絲的歡心！除了歌手工作，近日Jeffrey亦正忙於進行電影拍攝，除了要鑽研演技外，同時需要進行大量的體能訓練。他坦言非常努力增肌練好體態：「第一次接觸咁多動作場面嘅電影，除咗日常拍攝，收工仲要專注訓練，仲要同時配合節食！希望最後成果大家都收貨。」

Jeffrey更於現場深情獻唱新歌《失約巴黎》，掀起全場高潮。(公關提供)

Jeffrey被問到聖誕節會否飛巴黎，他笑指工作都安排得密密麻麻：「近年聖誕節成日都要做嘢，今年預計都要喺香港做嘢。不過其實飛唔到都可以探索吓香港有聖誕氣氛嘅地方，例如呢度就好靚，有機會想同屋企人過嚟打卡影相放鬆吓。」。活動完結後，充滿童心的Jeffrey亦把握機會與場內全球首座7米高「巨型Fluffy音樂盒聖誕樹」及多個音樂主題打卡區影相，提早迎接聖誕佳節。