江𤒹生聖誕已安排工作想見粉絲　王希晉趁外遊吸收創作靈感

早前於釜山國際影展凱旋歸來的MIRROR成員江𤒹生（AK）、新生代人氣樂隊ROVER成員王希晉（希晉）及香港花式滑冰運動員鄺曉晴（Rachelle）現身將軍澳一個商場出席主持聖誕活動揭幕禮，活動由Rachelle為現場觀眾送上的專業溜冰表演率先展開，AK 於最後驚喜現身加入表演，大擺「有姿勢有實際」的專業甫士，帥氣一面立即引得全場生粉起哄！

早前於釜山國際影展凱旋歸來的MIRROR成員江𤒹生（AK）、新生代人氣樂隊ROVER成員王希晉（希晉）及香港花式滑冰運動員鄺曉晴（Rachelle）現身將軍澳一個商場出席主持聖誕活動揭幕禮。(梁碧玲 攝)

江𤒹生同王希晉為將軍澳一個商場主持聖誕揭幕。(梁碧玲 攝)

AK 笑言自己「唔打得都睇得」，更大談之前拍攝溜冰主題劇集《冰上火花》的趣事：「拍呢套劇之前其實係完全唔識得溜冰，當時為咗拍攝都跟專業導師通宵「地獄式」訓練咗幾個月時間，先呈現出最後遊刃有餘嘅成果！」被問到訓練時遇到的最大挑戰，AK 指是「未學行先學走」：「因為當時拍攝係需要打冰上曲棍球，除咗要平衡力之外仲要同時學習呢項運動嘅技巧同姿勢。接觸咗之後真係覺得運動員好犀利同時又好辛苦，要達到可以比賽嘅標準，一定經歷咗長年累月嘅訓練！所以大家都要多多支持香港運動員。」對於剛剛與Rachelle「合作」的表演環節，AK就謙虛表示真正表演還是交給專業人士處理：「頭先佢（Rachelle）嘅表演好精彩！好高興有機會出席東港城嘅聖誕主題活動，溜冰真係大人同小朋友都可以享受到、又有節日氣氛，今次呢個溜冰場仲要係以環保技術製作，都幾有教育意義，大家都記得把握機會過嚟玩！」

AK 更大談之前拍攝溜冰主題劇集《冰上火花》的趣事。(梁碧玲 攝)

AK 笑言自己「唔打得都睇得」。(梁碧玲 攝)

至於近來人氣急升的新生代樂隊 ROVER 成員王希晉（希晉）更是首次單拖以歌手身份參與商場活動，難得出席與歌迷見面當然即時大展歌喉，一口氣緊接唱出三首歌曲包括希晉個人新歌《Wish you fine》、ROVER最新派台歌《男孩子不要流淚》以及翻唱保錡的《跑吧小丑 》，粉絲大呼過癮！希晉表示十分感激商場今次的邀請：「記得去年5月《全民造星V》100強記者會就係喺東港城舉行，一年半嘅時間，不單止中間經歷咗比賽，樂隊ROVER出道，然後今日再回到東港城以歌手身份唱歌，真係好珍惜每次為歌迷唱歌嘅機會，希望嚟緊會有多啲演出送俾一路支持嘅粉絲們，會繼續努力，推出更多新嘅音樂作品！」

新生代樂隊 ROVER 成員王希晉（希晉）更是首次單拖以歌手身份參與商場活動。(梁碧玲 攝)

王希晉（希晉）難得出席與歌迷見面當然即時大展歌喉。(梁碧玲 攝)

而親民的AK及希晉亦當然趁機會與現場觀眾互動，大玩默契遊戲掀起全場高潮！有做開運動的AK反應度滿分，玩遊戲完全無難度，遊戲結束時二人更為粉絲送上聖誕禮物。問及假期會否出席派對慶祝聖誕節，AK表示暫時都有工作安排，不過仍希望可以抽時間見粉絲、家人及朋友，更呼籲現場觀眾趁聖誕節一同前來感受冰天雪地的冬日氛圍。而希晉則表示有機會外遊為新歌吸收更多創作靈感。為答謝粉絲及現場觀眾的支持，AK及希晉亦於活動尾聲與台下觀眾影大合照，拍下難忘瞬間，與現場觀眾提早歡度粉紅色的冰雪聖誕！

AK及希晉亦於活動尾聲與台下觀眾影大合照，拍下難忘瞬間。(梁碧玲 攝)

親民的AK及希晉亦當然趁機會與現場觀眾互動，大玩默契遊戲掀起全場高潮。(梁碧玲 攝)