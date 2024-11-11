麥詩晴被網上問價50萬「飯局上房」　另一位學霸港姐價錢高一倍！

參選《2020年度香港小姐競選》十強後入行的麥詩晴（Ceci），言論大膽曾公開TVB禁忌、糧單曾$0甚至曾志偉身高，大膽言論令人佩服。今晨麥詩晴在社交網公開私訊截圖，見到一位聲稱是娛樂公司的男士問「請問有job點聯繫你？」Ceci回應問：「你好呀，請問係乜嘢工作？」對方竟直言：「飯局上房50萬」。

2020年港姐十強麥詩晴參選後加入TVB。（IG：@szeching124）

2020年港姐十強麥詩晴參選後加入TVB。（IG：@szeching124）

麥詩晴肯搏肯捱。（IG：@szeching124）

麥詩晴收到飯局邀約。（IG：@szeching124）

原來這位聲稱是娛樂公司的男士並不只有聯絡麥詩晴，亦有向另一位落選港姐梁雯蔚埋手，而今次他更開出100萬的價錢，比麥詩晴再高1倍。梁雯蔚指：「唔好以為個個做娛樂圈都係為咗錢先 呢啲再嚟 我真係見一個post一個 原來我飯局價由30萬升到100萬」。

梁雯蔚亦有收到問價。（網上截圖）

梁雯蔚亦有收到問價。（網上截圖）

梁雯蔚亦有收到問價。（網上截圖）

現年29歲的梁雯蔚，17歲赴澳洲布里斯本昆士蘭科技大學修讀大學基礎班，並於昆士蘭大學學習德文。兩年後回流香港，繼續修讀大學課程之外；機緣下於英皇娛樂演藝創意學院取得演藝專業文憑，開始其演藝事業，梁雯蔚曾於2014、2015年客串《三條友飲醉走》及《幸運是我》等電影，之後也參與幕後工作，比如任副導、編劇、攝影、後期指導等職務等。2016年為進修演藝，梁雯蔚曾入選為北京電影學院影視表演系學生。其後在2017年，梁雯蔚以榮譽學士畢業於英國伯明罕大學企業管理系。

獲得「big big channel最佳髮腳大獎」的梁雯蔚，參選港姐前已經在電影行業發展。（資料圖片）

在北京加入電影公司做後期製作。（ig@梁雯蔚）

梁雯蔚在《寵愛Pet Pet》中穿小背心大曬驕人身材，令網民留下深刻印象。（劉智源攝）

梁雯蔚，主力參演劇集，包括《踩過界II》、《刑偵日記》等。（IG@𝑆𝑎𝑛𝑑𝑦 𝐿𝑒𝑢𝑛𝑔）

梁雯蔚，《2017年度香港小姐競選》十強佳麗。（IG@𝑆𝑎𝑛𝑑𝑦 𝐿𝑒𝑢𝑛𝑔）