東張西望｜男攤販拳王上身護花　出埋撩陰手狂打攝影師：梗係打啦

《東張西望》連日來不斷報道有關天光墟黑心食物的事件，揭發了「刺身姐」於垃圾房執垃圾轉售圖利，妄顧食物安全。日前連續一星期報道售賣垃圾食物被指「拖得太長」，更經常以被襲擊一幕引導讀者繼續觀看，引起不少網民的不滿，今日（11日）終於播出「刺身姐」與一名男攤販襲擊節目組一幕。



《東張西望》連日來不斷報道有關天光墟黑心食物的事件。(節目截圖)

今日（11日）終於播出「刺身姐」與一名男攤販襲擊節目組一幕。(節目截圖)

節目組於天光墟與「刺身姐」對質，另一男攤販便馬上衝上前保護「刺身姐」，先是用手打掉黎寬怡手上的咪，由於節目組財物被毀，於是報警求助。男攤販其後再用行李車撞向節目組人員，黎寬怡立即說：「唔好啦，唔好再咁樣，唔好再咁做啦。」男攤販亦爆出連番髒話，再抽出「行李車」的鐵製扶手，掃向節目組眾人，黎寬怡亦嚇到尖叫及立即抱著頭蹲下躲避。

男攤販便馬上衝上前保護「刺身姐」，先是用手打掉黎寬怡手上的咪。(節目截圖)

男攤販其後再用行李車撞向節目組人員。(節目截圖)

男攤販亦爆出連番髒話，再抽出「行李車」的鐵製扶手，掃向節目組眾人。(節目截圖)

男攤販亦爆出連番髒話，再抽出「行李車」的鐵製扶手，掃向節目組眾人。(節目截圖)

男攤販亦爆出連番髒話，再抽出「行李車」的鐵製扶手，掃向節目組眾人。(節目截圖)

男攤販拿著鐵製扶手追著攝影師，向其下手，攻擊攝影師背部。節目組另一人員拿著手機拍攝男攤販打人過程，被其企圖搶手機以阻止他繼續拍攝。男攤販在襲擊完節目組後，立即拉著行李急於離開現場，因為節目組已經報警，當然不能讓男攤販離開，於是跟著他到行人隧道繼續阻止。

節目組另一人員拿著手機拍攝男攤販打人過程，被其企圖搶手機以阻止他繼續拍攝。(節目截圖)

男攤販在襲擊完節目組後，立即拉著行李急於離開現場。(節目截圖)

男攤販在行人隧道用行李車推向節目組另一人員，之後繼續想用鐵製扶手追打他，所以節目組急忙退後。男攤販瞬間轉身攻擊身後的攝影師，用鐵製扶手一下又一下的打在攝影師的背部，黎寬怡嚇到大叫：「嘩，夠啦！唔好打人啊！」攝影師被攻擊到手上的攝影機都掉在地上。

男攤販在行人隧道用行李車推向節目組另一人員，之後繼續想用鐵製扶手追打他，所以節目組急忙退後。(節目截圖)

男攤販瞬間轉身攻擊身後的攝影師，用鐵製扶手一下又一下的打在攝影師的背部。(節目截圖)

攝影師被攻擊到手上的攝影機都掉在地上。(節目截圖)

黎寬怡亦衝上前拉開男攤販，黎寬怡、男攤販、攝影師、節目組人員及「刺身姐」五人扭作一團，節目組阻止男攤販離開，但「刺身姐」突然撿起地上一部屬於攝影師的手機，交予男攤販。男攤販二話不說就把攝影師的手機用力掉在地上，掉了一次又一次，攝影師的手機都被他掉爛。

黎寬怡亦衝上前拉開男攤販。(節目截圖)

黎寬怡、男攤販、攝影師、節目組人員及「刺身姐」五人扭作一團。(節目截圖)

「刺身姐」突然撿起地上一部屬於攝影師的手機，交予男攤販。男攤販二話不說就把攝影師的手機用力掉在地上，掉了一次又一次。(節目截圖)

「刺身姐」突然撿起地上一部屬於攝影師的手機，交予男攤販。男攤販二話不說就把攝影師的手機用力掉在地上，掉了一次又一次。(節目截圖)

「刺身姐」突然撿起地上一部屬於攝影師的手機，交予男攤販。男攤販二話不說就把攝影師的手機用力掉在地上，掉了一次又一次。(節目截圖)

之後有途人幫助阻止男攤販離開，攝影師向男攤販表示：「你唔好走啊」，但男攤販沒有理會，更「拳王」上身，向節目組不停揮拳。攝影師問男攤販：「你係唔係又打人啊？」男攤販點頭說：「梗係打啦！」之後繼續「拳王上身」對攝影師拳打腳踢，「刺身姐」多次想協助男攤販離開，最後男攤販更使出「牙咬」的功力，一口咬在攝影師手上，攝影師無奈向男攤販大叫：「放口！」

男攤販「拳王」上身，向節目組不停揮拳。(節目截圖)

男攤販「拳王」上身，向節目組不停揮拳。(節目截圖)

男攤販「拳王」上身，向節目組不停揮拳。(節目截圖)

男攤販「拳王」上身，向節目組不停揮拳。(節目截圖)

最後男攤販更使出「牙咬」的功力，一口咬在攝影師手上。(節目截圖)

男攤販放口後多次用手肘撞向攝影師的肚，之後還順勢坐在攝影師身上，再用力販襲他下體，攝影師只能大叫：「喂，你捏人XX！喂，你冇嘢啊？」整個被打的過程大約十幾分鐘，警方才到現場把眾人分開。

男攤販坐在攝影師身上，再用力販襲他下體。(節目截圖)

男攤販坐在攝影師身上，再用力販襲他下體。(節目截圖)

男攤販坐在攝影師身上，再用力販襲他下體。(節目截圖)

整個被打的過程大約十幾分鐘，警方才到現場把眾人分開。(節目截圖)

攝影師隨後被送到醫院治理，除了要做一系列的檢查外，更要打「破傷風菌」針。而男攤販與「刺身姐」亦被警方拘捕，最終「刺身姐」以「普通襲擊」罪被拘捕，而男攤販則以「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」被警方拘捕。

攝影師隨後被送到醫院治理，除了要做一系列的檢查外，更要打「破傷風菌」針。(節目截圖)