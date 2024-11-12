何太冇得直播日日煮痛風大餐畀何伯食　網民擔心「戀愛腦」頂唔順

何氏夫婦因5月時被《東張西望》連日追訪而成功引起話題，這半年間二人便經常開直播稱自己為網紅，但可惜不獲人心，一開直播就被人罵及投訴，二人淪為「過街老鼠」。除了被投訴阻街開直播外，還被人舉報濫用公屋，以致現在回內地「長住」。

何氏夫婦因5月時被《東張西望》連日追訪而成功引起話題。(Youtube截圖)

最近都看不見何太朝夕開直播，原來是因為她的影片頻道因為違反守則而被封。何太早料此著，於是在該影片頻道開設多個帳戶，以便她繼續開直播見「粉絲寶寶」。如是者，第一個及第二個帳號都被封後，何太再開第三個帳號，但她未知是否害怕又被封帳號，所以今次沒有開直播，只在該影片頻道分享「日常生活」的照片及短片。

最近都看不見何太朝夕開直播，原來是因為她的影片頻道因為違反守則而被封。(Youtube截圖)

何太未知最近是否看了《黑白大廚》，所以經常在社交平台分享「美食」。又可能是最近不用準備直播，所以何太有時間準備「佳餚」，但她準備的食材組合又的確夠驚嚇。更見到何太終於有時間為何伯準備「靚湯」，可能是之前她見到有不少的網民擔心何伯「冇湯水飲」而導致「骨瘦如柴」，但何太煲的湯水超像「廚餘」。

何太未知最近是否看了《黑白大廚》，所以經常在社交平台分享「美食」。(Youtube截圖)

雖然何太煮的餸賣相很驚嚇，但何伯「為愛」的確很大膽，對這些都視若無睹，照樣放進口吃下去。何太更每天都煮海鮮，有網民擔心何太日日煮，會令年時已高的何伯「頂唔順」，膽固醇高之餘亦擔心會引致痛風。但是「戀愛腦」的何伯又怎會理會大家的關心，一味覺得何太「永遠是最好」的。

雖然何太煮的餸賣相很驚嚇，但何伯「為愛」的確很大膽，對這些都視若無睹，照樣放進口吃下去。(Youtube截圖)