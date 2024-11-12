兩大頂流合拍新劇未播先Hit　粉絲花費巨額投放廣告好壯觀

2019年李現與楊紫合作主演劇集《親愛的，熱愛的》大受歡迎，令李現火速走紅人氣急升，隨之被外界喻為是新「四大小生」之一，一舉一動都備受關注。而相隔多年後，他們再次合作主演古裝劇《國色芳華》，劇集未播熱度已在網絡上獲得超多討論，更有男方粉絲大手筆花費投放廣告為劇集宣傳，據指一小時就已要價2.6萬人民幣。

楊紫﹑李現相隔多年再合作。（《國色芳華》微博圖片）

李現人氣持續高企，幾乎每年推出一部作品都大受歡迎，就好像去年推出與劉亦菲合作的《去有風的地方》，收視及口碑都相當高。而早已拍畢的《國色芳華》有傳明年播出，一班粉絲就為了幫偶像宣傳劇集可謂不惜大手筆花費，他們在長沙著名地標「長沙芒果之窗」投放LED燈廣告，在百米巨幕大屏中展示偶像的古裝造型，畫質清晰，流光溢彩，李現的大頭照根本沒有人會看不見。

粉絲為李現投放巨型LED燈廣告。（微博圖片）

在如此熱門的地標中投放廣告，價錢方面亦相當昂貴。有粉絲就留言表示此處投放廣告要價為一小時2.6萬人民幣，他們就包了4個小時，總共花費104000人民幣，相信李現知道後能體會粉絲們的貼心。

李現久違出演古裝劇。（影片截圖）

《國色芳華》是一部圍繞唐朝時期的故事，講述擅長培育牡丹的百花匠何惟芳（楊紫 飾）掙脫逆境，在行商時期就邂逅了蔣長揚（李現 飾），二人攜手經過不少困難，在目標上迎來成功，一起濟民救世，幫助天下，譜寫大唐傳奇故事。