苑瓊丹上節目做嘉賓突變直播帶貨場　講足11分鐘被王晶一句KO煞停

現年61歲的苑瓊丹在周星馳主演電影《唐伯虎點秋香》中飾演「石榴姐」深入民心，年前她突然宣布暫時息影，轉戰直播帶貨。她自爆相比起拍戲，做直播帶貨如果每場都能賺取100萬元，每月只需穩定開4場就能大賺一筆，一年收入相當可觀。

苑瓊丹喺《唐伯虎點秋香》飾演「石榴姐」真係好經典。（影片截圖）

苑瓊丹喺《唐伯虎點秋香》飾演「石榴姐」真係好經典。（影片截圖）

苑瓊丹去年宣布暫時息影。（影片截圖）

苑瓊丹去年宣布暫時息影。（影片截圖）

轉戰做直播帶貨。（小紅書截圖）

今年初獲菲律賓政府冊封為穆斯林公主的苑瓊丹，最近為王晶與女兒王海榛（前名王子涵）主持的網上節目做嘉賓，大談拍戲秘聞。苑瓊丹一向出眾，基本上不用介紹已「自動波」開口講說話，而一開始的話題更是圍繞她曾做直播帶貨的「雷擊木」，指能大助增運，大讚功效奇佳，自說自話足足11分鐘，王晶和王海榛幾乎不能插嘴，最後王晶忍不住要終結話題：「嗱，但今日我哋講玄學就講到呢度先。」

苑瓊丹緊張兩度拍拍王晶手臂問：「唔好聽咩？」「嘩，你哋鍾唔鍾意聽呀？」搞到王晶要「縮一縮」手場面有點尷尬，續說：「如果唔係就變咗笑看江湖之恐怖全接觸。我哋係咪要講返啲娛樂嘅嘢呢！」

苑瓊丹日前上王晶網上節目做嘉賓。（YouTube影片截圖）

講「雷擊木」講足11分鐘。（YouTube影片截圖）

王晶趁苑瓊丹一個抖氣位，即開口煞停。（YouTube影片截圖）

王晶唔想變玄學節目，苑瓊丹好緊張兩度拍王晶手臂問：「唔好聽咩？」（YouTube影片截圖）

王晶都縮一縮。（YouTube影片截圖）

王晶都縮一縮。（YouTube影片截圖）

作為後輩嘅王海榛都係笑啦。（YouTube影片截圖）

網民亦議論紛紛留言，有人更粗略計算，苑瓊丹佔整個訪問約97%：「呢一集真係好特別, 主持係苑瓊丹, 特別嘉賓係王晶同子涵, 講嘢嘅時間分配係1%係王晶, 2%係子涵, 97%係苑瓊丹, 然後節目叫做"苑瓊丹笑看江湖"！」、「王晶忍讓了首十一分鐘俾苑瓊丹講什『雷擊木』大賣廣告太悶了，下次要早些cut左這段，免得浪費時間😮」、「我發覺黃（王）晶的修为都很高喎，忍咁耐」、、「Thank you, skip 11 minutes. haha.」。

有網民覺得整個訪問苑瓊丹講咗97%。（YouTube影片截圖）

網民議論紛紛。（YouTube影片截圖）

苑瓊丹年輕時係走清純路線。（YouTube影片截圖）