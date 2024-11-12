Jeremy享受懲罰與Anson Lo齊讓賽 粉絲視線受阻：望將來更好互動

Jeremy今日出席雪糕店活動，早前飛到東京參加完成《東京國際音樂市場》，Jeremy 都仲記得少少日文，又即場演繹《First Love》，Jeremy 表示當時喺台上緊張到唔敢望任何人，甚至連演出片段都唔敢重溫，但他慶幸成功過關，自評60分。「好緊張，好似重新出道一樣，有啲似第一次見花姐。」Jeremy 又提到自己喺東京街頭偷睇unicorn 打卡，過程十分好笑。

Jeremy 話會揀同Stanley 一齊食雪糕火鍋，但最後可能會發脾氣收場。（陳順禎攝）

提到MIRROR 6周年見面會，有粉絲指玩遊戲時Jeremy 疑似發嬲，但他解釋其實是成員間嘅互動。「尋日係一個效果，我平時同Stanley 好似鬧交咁，同埋平時佢哋成日都係咁。」問到是否享受舞台多於贏第一名，Jeremy 笑言自己唔叻玩遊戲，又將責任攬上身。「個懲罰我哋好樂意接受，分數係浮雲，利申我哋係特登輸！」

12子為幫MIRO爭取福利都十分拼命，但Jeremy話出場有互相提醒大家唔好受傷。（陳順禎攝）

對於有fans抱怨指見面會有唔少視線受阻區，音響效果唔理想等問題，Jeremy 亦有解釋。「場館問題，公司都諗咗好多辦法去解決，第一晚完咗之後都有商討同改良，希望照顧晒所有觀眾，我哋之後一定會做得更加好，吸取今次教訓，下次喺亞博做時會有更好互動環節畀大家。」