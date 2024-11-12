黃霑逝世20周年丨餅印長子介意被叫「霑仔」　書本筆跡成珍貴回憶

「一代鬼才」黃霑於2004年因末期肺癌引發肺炎與世長辭，享年63歲。今年是黃霑逝世20周年，TVB日前播出特備節目《一代鬼才黃霑》，其長子黃宇瀚（Johan）罕有現身，大談父子的相處點滴。

今年是黃霑逝世20周年。（大館）

「一代鬼才」黃霑於2004年因末期肺癌引發肺炎與世長辭，享年63歲。

戴上黑框眼鏡的黃宇瀚，外貌與黃霑如同餅印，他透露自細被稱呼「霑仔」，由起初並不抗拒，到長大後不斷被label，「俾咁大個Shadow蓋住，都幾反感，當然係抗拒啦。」踏入社會工作後，黃宇瀚想有自己身份，也不願讓別人知道自己是黃霑兒子；直至過了一段時間才釋懷：「人又長大咗，發覺點解我要逃避呢樣嘢呢？所以就欣然接受，加上（父親離世）20周年，你叫我做訪問當然接受啦，我好想人哋記得爹哋添。」

戴上黑框眼鏡的黃宇瀚，外貌與黃霑如同餅印。（影片截圖）

黃宇瀚對爸爸黃霑曾有恨意，後來發現他人很好。（影片截圖）

黃宇瀚自細被稱呼「霑仔」。（影片截圖）

黃霑寫過不少膾炙人口的歌詞，包括《問我》、《明星》等，黃宇瀚透露爸爸只花20分鐘填完《上海灘》，但其實背後付出了很多努力、花了很多研究、蒐集及思考，透露爸爸極愛看書，經常會徹夜不眠地閱讀，自己真是望塵莫及。

黃霑寫過不少膾炙人口的歌詞。（雷頌德微博）

黃霑很喜歡看書。（影片截圖）

黃霑育有兩子一女。（影片截圖）

黃霑與華娃1967年結婚，二人育有兩子一女，當年懷着黃宇詩時，華娃不忍黃霑戀上廣告公司拍檔林燕妮，二人分居8年，終於在1982年正式離婚。面對父母離異，黃宇瀚直言有一段時間對爸爸有恨意；黃宇瀚跟祖父和爸爸同為「喇沙仔」，讀到中三便出國留學，父子僅以書信往來，黃霑會教他中文，將他寫的信用紅筆改正。

黃霑與華娃1967年結婚。（影片截圖）

黃霑與華娃1967年結婚。（影片截圖）

黃霑與華娃1967年結婚。（影片截圖）

華娃難忍黃霑有婚內情，最終選擇離婚。（影片截圖）

黃宇瀚與爸爸同是「喇沙仔」，後來去外國讀書。（影片截圖）

黃宇瀚在外國畢業後回流香港，父子曾一起居住，慢慢地他對父親改觀：「發現佢原來係一個好好嘅人，佢心地好好、好大方，對我直頭係一個好好朋友，亦師亦友嘅朋友。」另外，黃宇瀚指父親經常鼓勵他多閱讀，更於書籍中寫下一些語句，黃宇瀚多年後翻看亦表示十分感動。

黃霑會鼓勵兒子多閱讀，更於書籍中寫下一些語句。（影片截圖）

黃宇瀚多年後翻看仍很感動。 （影片截圖）

鍾慧冰曾跟黃霑、林燕妮曾同遊台灣。（YouTube影片截圖）

鍾慧冰指霑叔是良師益友。（YouTube影片截圖）

李泳豪分享一張與「表弟妹」的合照，當中有鄧梓峰子女及黃宇詩。（李泳豪ig）