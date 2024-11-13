黑色月光劇透第13集｜咁快又死多個　楊茜堯報仇成功就完劇？

《黑色月光》劇情劇透 第13集

《黑色月光》第13集劇情講到，滿月（楊茜堯飾）不惜一切，都要找到基俊（馬志威飾）的罪證，將哲賢（尹揚明飾）隨身攜帶錄音筆一事轉告家朗（何廣沛飾）。警方在蔣家大宅內外搜索卻沒發現，滿月死心不息，與成風（王浩信飾）探查，竟從附近清潔工的手上尋回哲賢的錄音筆。滿月和成風細聽錄音筆內容之際，基俊竟駛着車子狠狠撞來，滿月和成風受傷暈倒，基俊即奪走錄音筆逃去，毀滅證據。慧雲（林夏薇飾）為自己籌謀，成立慈善基金，建立新形象。滿月收到家朗通知，基俊遇上車禍，相信他在爆炸中喪生。滿月大仇得報，決定辭工開展新生活……

咁就炸死咗佢？（劇集截圖）

好似太兒戲。（劇集截圖）

仲有十幾集點會就咁完？（劇集截圖）

兩姊姊終於打開心屝。（劇集截圖）

兩姊姊終於打開心屝。（劇集截圖）

兩姊姊終於打開心屝。（劇集截圖）

楊茜堯報仇成功準備收山。（劇集截圖）

楊茜堯報仇成功準備收山。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。