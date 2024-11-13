馮允謙改名「騷Fung」因勁風騷 黃淑蔓望平安夜前減20磅可喪食

馮允謙（Jay Fung）、雲浩影及黃淑蔓昨日（12日）出席「愛心聖誕大行動2024」揭幕禮活動，三人在台上合唱聖誕歌，Jay Fung表示今次合唱已把歌曲調成女生的key來唱。

Jay Fung接受傳媒訪問時被問到聖誕是否已經有安排時，他嘆了一口氣說：「聖誕，有好多plan，但全部都係工作。」雖然聖誕排滿工作，但他仍表示是件開心事。黃淑蔓則表示聖誕要與Jay Fung一起工作：「mark咗工作，自己好enjoy喺唔同嘅節日做嘢，因為我覺得可以同一班朋友，即係好似同一班fans過咁。所以我每年嘅聖誕節、生日、倒數其實都係做嘢中渡過，希望今年可以帶啲小禮物畀大家。」

Jay Fung被黃淑蔓指小氣。（胡凱欣 攝）

黃淑蔓最想的其實是跟JayFung「玩交換禮物」，Jay Fung問她為什麼想跟自己交換禮物時，她就表示：「因為你好小氣囉！你成日都唔想同我交換禮物囉。」原來黃淑蔓之前已經問過Jay Fung玩交換禮物，但卻被他「hea過」，所以今年堅持要交換禮物。

Jay Fung同黃淑蔓聖誕都要喺工作中渡過。（胡凱欣 攝）

最後Jay Fung答應了她的要求，立即被黃淑蔓追問「天堂禮物定地獄禮物」？Jay Fung想了想就回覆：「地獄禮物好玩啲！」站在一旁的雲浩影即被問覺得Jay Fung是否很「小氣」，她則不覺得：「反而我叫親佢啲咩，佢都好啊好啊！但係好啊好啊之後我就冇follow up嘅。」

Cloud就話唔覺Jay Fung小氣。（胡凱欣 攝）

Jay Fung最近被黃淑蔓改了個新「花名」：「係啊，佢叫騷Fung啊，因為喺school tour嘅時候我哋覺得佢好風騷。」但中文不好的Jay Fung卻不知道「風騷」的意思，他亦有向不同人了解一下風騷的意思，但最後還是未能總結出來，Jay Fung就用自己的意思來解讀「風騷」一詞：「有少少太開心。」

黃淑蔓表示自己正在減肥時卻有不同的美食節目找上門，她自爆自己很愛吃，所以希望有更多的節目可預她。聖誕節時黃淑蔓表示已約好一大班朋友歡渡「打BBQ」，但近來要節食的黃淑蔓被問到會否要在食物上控制時，她則覺得無需節食：「我有一個營養餐單，係食嘢方面食返清淡啲，同開始運動，其實我已經瘦咗10幾磅，你睇唔睇得出啊？」

黃淑蔓話自己正在節食，但都希望可以拍多啲飲食節目。（胡凱欣 攝）

黃淑蔓表示要在12月24日前減去20磅，所以在12月25時，黃淑蔓就說可以「大食特食」，更希望可以於24日前減去20磅，到時就可以跟大家開心地「打BBQ」。