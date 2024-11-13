台灣男神驚現銅鑼灣被捕獲親民合照　有網民第一眼竟以為是馬國明

現年33歲的柯震東，當年憑電影《那些年，我們一起追的女孩》紅遍兩岸三地，風靡萬千少女，可惜在2014年爆出吸毒事件，令形象直插谷底，演藝事業受挫。直到2016年，柯震東演出《再見瓦城》入圍金馬獎最佳男主角，才再受肯定，而近年柯震東的事業亦可說是愈戰愈勇，去年升呢做導演執導電影《黑的教育》外，在上月舉行的第59屆金鐘獎中，還憑《不夠善良的我們》奪得「迷你劇集最佳男配角」，事業再上一層樓。

柯震東於2011年憑作品《那些年，我們一起追的女孩》男主角柯景騰出道，至今已13年！（《那些年，我們一起追的女孩》電影劇照）

柯震東在第59屆金鐘獎中憑《不夠善良的我們》奪得「迷你劇集最佳男配角」。（IG@kaikaiko）

柯震東事業再上一層樓。（截圖）

有顏值有才華，柯震東自然成為不少女生的男神，他在台灣經常被偶遇，對於粉絲合照，親民的他基本上都來者不拒，而且還滿足對方影柯震東式「鎖喉照」，所以曾有不少女網民講笑希望到台灣旅行可以偶遇男神，給對方鎖一鎖。

柯震東是不少女仔心目中的男神。（IG@kaikaiko）

未知是否因為工作需要，柯震東早前曾在Threads尋香港朋友教他叫粵語，引來大批網民自薦。（IG@kaikaiko）

而近日，何震東竟現身銅鑼灣，更被網民野生捕獲。該網民成功集郵後，在Threads分享合照，並激動寫著沒想到在香港能見到對方：「誰會想到，我只是在逛街，竟然會遇到！就這樣迎面而來！本來遲疑是否認錯，但想想如果不上前確認一下，我想我真的會後悔，結果我真的瘋了跟著他走（當時他走超快，而我是遲疑幾秒才走，也距離甚遠，看到他我口也顫抖地問：不好意思請問你是柯震東嗎？可不可以合照？就促成這張合照！呀！好開心！17年了！第一次合照！我故意寫成書面語，希望他看到懂。」

柯震東在銅鑼灣被捕獲。（Threads圖片）

柯震東也有在限時動態分享照片。（IG@kaikaiko）

食大閘蟹。（IG@kaikaiko）

飲茅台。（IG@kaikaiko）

相中，柯震東全身黑色打扮，戴了口罩和一頂熊耳冷帽，非常可愛，而且合照時，他也禮貌地把手放在後面。不少網民留言表示羨慕：「包到咁都認得，好勁」、「竟然喺香港」、「好想撞到」；有人問樓主為什麼不拍「鎖喉照」，樓主笑言有想過，但拍的時候開不了口；當中更有人笑指：「我第一眼以為係馬國明」。另外，何震東也有在自己限時動態分享在港品嚐大閘蟹，食得相當滋味。

網民留言。（Threads）

網民留言。（Threads截圖）