叱咤15強｜MIRROR 7子爭男歌手　炎明熹零工作踢走姚焯菲爭女歌手

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」由樂迷投選嘅我最喜愛的男、女歌手及組合大獎，本周展開第一輪投票，投票截至今日（13日）為止，商台公報15強走勢，男歌手方面，7鏡包括AK、Edan、Jeremy、姜濤、Jer、 Anson Lo、Ian 均有入圍。女歌手方面，「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自合約問題後遭無綫雪藏，幕前工作近乎零，鮮有公開露面的她只有靠社交平台保持人氣，不過「Gi炎粉 」對炎明熹不離不棄，成功將佢推入15強，反觀「小公主」姚焯菲就未有入圍。

男歌手：MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、李駿傑、林峯、林家謙、 洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆、魏浚笙

女歌手：AGA、Gin Lee、JACE 陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、sica、 阿正、炎明熹、陳蕾、雲浩影、鄭秀文、鄧麗欣、麗英

組 合：COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、Pandora、 per se、ROVER、RubberBand、Twins、艾粒、雷同二友、蘇打綠

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第一階段投票將於今個星期五（11月15日）中午12時結束。第二階段投票將於11月18日中午12時至11月22日中午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段。第三階段投票將於11月25日中午12時至11月29日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2025年1月1日頒獎禮當晚揭曉！