佘詩曼秘密開拍TVB律政劇眼鏡娘造型曝光 相隔20再與譚耀文合作
撰文：金秀玲
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三屆視后佘詩曼去年憑《新聞女王》「Man姐」一角再度爆紅，劇集在內地收視口碑報捷，將開拍第二季及電影版，但與此同時，原來佘詩曼已默默為TVB與優酷合作的另一套律政劇《正義女神Themis》開工，有網民更捕獲到她於劇中的最新造型！
早前無綫已透露會開拍律政題材女主劇《正義女神Themis》，有指監製鍾澍佳曾屬於張可頤做女主角，不過亦有很多網民力推佘詩曼擔正，而最終的確由曾表示想接律師角色的阿佘主演。雖然日前無綫節目巡禮中刻意不公開有關《正義女神Themis》的細節，但據知佘詩曼看過劇本後相當喜歡，已秘密接拍，同劇陣容還有多年沒拍無綫劇的譚耀文、許紹雄、周嘉洛、陳煒與戴祖儀等。
劇集近日已在內地開工，由於有街頭外景戲份，因此亦令阿佘的新造型曝光，網民馬上拍低放上網。阿佘以西裝配西褲的專業打扮示人，手上拿著咖啡和手袋，雖然觀眾對阿佘的女強人造型相當熟悉，不過今次她少有的戴眼鏡，為觀眾帶來新鮮感。網民大讚她有氣質、有風範，有幾分似陳慧珊，期待她在法庭上字字珠璣對抗不公的畫面。此外，亦有網民影到她與譚耀文在咖啡室演對手戲，而兩人上次合作，已數到20年前的TVB劇《無名天使3D》。