佘詩曼秘密開拍TVB律政劇眼鏡娘造型曝光　相隔20再與譚耀文合作

三屆視后佘詩曼去年憑《新聞女王》「Man姐」一角再度爆紅，劇集在內地收視口碑報捷，將開拍第二季及電影版，但與此同時，原來佘詩曼已默默為TVB與優酷合作的另一套律政劇《正義女神Themis》開工，有網民更捕獲到她於劇中的最新造型！

去年佘詩曼主演的《新聞女王》大受歡迎，更令她紅爆中港，工作不斷。

早前無綫已透露會開拍律政題材女主劇《正義女神Themis》，有指監製鍾澍佳曾屬於張可頤做女主角，不過亦有很多網民力推佘詩曼擔正，而最終的確由曾表示想接律師角色的阿佘主演。雖然日前無綫節目巡禮中刻意不公開有關《正義女神Themis》的細節，但據知佘詩曼看過劇本後相當喜歡，已秘密接拍，同劇陣容還有多年沒拍無綫劇的譚耀文、許紹雄、周嘉洛、陳煒與戴祖儀等。

有指監製鍾澍佳曾屬於張可頤做《正義女神Themis》女主角，而日前佘詩曼又剛好與對方、鄧萃雯、林保怡在微博視界大會碰頭，是《金枝慾孽》20年後重聚。（微博@微博視界大會）

有網民撞到佘詩曼在深圳街頭開拍新劇！（小紅書）

劇集近日已在內地開工，由於有街頭外景戲份，因此亦令阿佘的新造型曝光，網民馬上拍低放上網。阿佘以西裝配西褲的專業打扮示人，手上拿著咖啡和手袋，雖然觀眾對阿佘的女強人造型相當熟悉，不過今次她少有的戴眼鏡，為觀眾帶來新鮮感。網民大讚她有氣質、有風範，有幾分似陳慧珊，期待她在法庭上字字珠璣對抗不公的畫面。此外，亦有網民影到她與譚耀文在咖啡室演對手戲，而兩人上次合作，已數到20年前的TVB劇《無名天使3D》。

阿佘於《正義女神Themis》的造型曝光，是一貫專業人士風格。（小紅書）

但比較特別的是，她少有地以眼鏡造型亮相。（小紅書）

阿佘更夥拍多年冇拍TVB劇的譚耀文。（fb@譚耀文）

網民捕獲到阿佘與譚耀文在咖啡室演對手戲。（小紅書）