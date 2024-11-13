半百女歌手曾傳變性有喉核　升呢人妻解放好身材騷深長事業線

曾被台媒封「話題女王」的嚴淑明去年突然自爆婚訊，與拍拖逾5年的退休商人男友拉埋天窗，不過好保護另一半未有在社平台分享過合照，惟早前好友陳敏之一家為她慶祝生日，不小心貼上未遮樣合照，令疑似老公意外曝光！

嚴淑明疑似退休商人老公（右上）意外曝光。（陳敏之ig）

雖然已貴為人妻，但嚴淑明一向不吝嗇騷好身材，捉緊夏天的尾巴，昨日（12日）在IG分享三張泳裝照，見她無懼素顏出鏡，皮膚緊緻零皺紋；踏入半百之齡身材依然Fit爆，穿上白色超低胸泳衣，其中一張穿上黑色外套，更刻意拉近在鏡頭前烏低身，大騷深長事業線。

嚴淑明寫著：「2024年最後一次下水💦...Yeah❗️」閨密陳敏之即留言：「哦...妳扮佢。」二人似心靈相通，嚴淑明回覆：「真係咩都比你識穿😂😂😂😂」另有網民問：「咩事先？」嚴淑明亦坦白回答：「吓谷事業線啫🤪😂」。

嚴淑明大騷深長事業線。（ig@yanshuming）

無懼素顏出鏡。（ig@yanshuming）

半百依然keep得咁fit！（ig@yanshuming）

陳敏之即留言。（ig@yanshuming）

嚴淑明90年代出道，曾推出多張唱片，近年仍有推出新歌。她早年在台灣被人瘋狂爆料，2005年便傳出她是「變性人」，更指她曾男扮女裝做舞小姐賺錢，又到泰國做隆胸、變性手術，因有喉核被暴露「真身」，其後嚴淑明要展身份證以證清白。

嚴淑明要捉緊夏天的尾巴。（ig@yanshuming）

身材出眾。（ig@yanshuming）

做咗人妻依然唔吝嗇騷身材。（ig@yanshuming）

嚴淑明在2003年曾經推出過唱片。（ig@yanshuming）

去年嚴淑明接受《香港01》訪問時回應變性人傳聞，她澄清：「我覺得一單笑話。」被問到是否皆因身材太好，她表示：「身材太好應該唔會有咩講，可能我個頭太大，唯有係咁講，又唔會嬲嘅，覺得係娛樂新聞囉！」至於老公看到新聞後的反應，她分享：「冇理會！」

嚴淑明曾在活動上親談變性人之謎。（陳順禎攝）

嚴淑明近年仍有出歌。（影片截圖）

嚴淑明只透露老公因為係圈外人，並謂：「他是一般的退休商人，是很單純的人。」（IG圖片）