甘比賣鈎織物成功牽紅線　坦承大女兒未使求姻緣：佢唔需要住

城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）與大女兒劉秀樺（Josephine)今（13日）出席品牌活動，身穿鈎織背心外套的甘比相當搶眼，而鈎織功力了得的她在接受訪問時更透露，因為鈎織而令客戶覓得愛情，成為現代版月老，令她相當開心。

甘比與大女兒劉秀樺一同2出席品牌活動。（陳順禎攝）

熱愛鈎織的甘比將興趣變成事業，鈎織店為人廣知且深受歡迎，問到是不是每天需要鈎織很多款式時，她就表示：「其實就唔需要嘅，不過唔知點解我成日就好鍾意整啲嘢，大家冇咁悶，好玩啲。」續問到客人有沒有特別要求時，她二話不說：「有㗎，譬如有陣時整咗啲嘢出嚟鍾意就即刻有人搶購，好想落單，就織俾佢哋。（最特別嘅要求係咩嘢？）都係織心心，我哋改咗個名叫Magic Heart，鋪頭有一啲心我整定落嚟，有啲係同事幫手整，我整嗰啲就賣晒啦，就有人要求要我整，佢哋覺得係個意頭，因為我整完之後會整個信封又會寫啲字。」而為甚麼叫Magic Heart，原來當中有一段故事，是她為兩姊妹客人成功牽紅線，她們前後買了Magic Heart就結識了男朋友，所以就改名為Magic Heart。續問到有沒有因此而加價呢？她二話不說：「冇，我啲同事都搶購，（同事有冇成功？）唔透露。（變咗現代月老喎）係囉，開心嘅。（大女有冇要你嘅Magic Heart？）佢冇，佢唔需要住，我俾咗個心佢。（幾時需要呢？）我都唔知，我同佢傾吓先。」

甘比鈎織功力相當了得。（陳順禎攝）

甘比成為現代版月老。（陳順禎攝）

鈎織事業愈做愈成功的她，問到有沒有教兩位女兒鈎織，她就表示：「有㗎，細女鍾意啲，大女就鍾意玩陶瓷，少啲跟我勾嘢。（有冇開班？）有呀，成日開班開到好犀利㗎！（先生會唔會投訴㗎你咁忙？）唔會，佢好驕傲。（有冇織俾佢？）有呀，以前佢成日都要求，不過織完佢就封塵收埋佢，所以我依家都偷偷地唔織俾佢。」她希望透過鈎織能夠宣揚開心文化，給大家正能量。

小鳳姐與甘比媽咪合照。（IG圖片）

甘比戲中飾演「Miss Kim Kim」。（YouTube@BBO | Black Box office）

另外，提到她早前接拍YouTuber混血肥仔主理的頻道BBO短劇，問到兩位女兒有沒有看時，她就揚言：「有，（有冇俾評價？）通常都係讚美嘅屋企人，（劉生有冇俾評價？）我哋唔講呢啲，佢實彈，唔俾佢講。」續講到聖誕節將至有何計劃，她就表示暫時沒有計劃，可能會留港消費，同時呼籲大家留港消費，支持旅遊業。