羅志祥旋風襲港8小時為撐慈善　胡鴻鈞同魔術師示範魔術

為善至上的「亞洲舞王」羅志祥（小豬），旋風襲港8小時，只為親臨支持《保良局周年慈善餐舞會 - 希望魔法之夜》，以歌聲及到台下握手答謝在場善長人翁，便馬不停蹄趕回參加台東振興觀光演唱會。羅志祥小豬一心只為幫助更多不同基層朋友，自己再奔波也「沒關係」。

羅志祥旋風襲港8小時。(公關提供)

日前羅志祥小豬到達香港出席保良局活動，機場已守候了大批粉絲，從接機到送機粉絲們也是全程陪伴。當小豬每次在酒店大堂經過，粉絲們也乖乖排隊為偶像開路，場面十分感人同時感染外國旅客也一起參與，充分顯示了小豬在粉絲心中的地位。小豬在活動中是第一位演唱嘉賓，先以歌曲《幸福囉》為現場炒熱氣氛，再以《戀愛達人》與台下善長人翁握手拍照，最後以《愛瘋頭》作為結尾，全場氣氛熱烈、愛心爆棚。充分展現了小豬的魅力及其對慈善活動的支持。

胡鴻鈞。(公關提供)

當晚出席的善長人翁粒粒巨星，一眾藝人及名人善心支持，包括黃百嗚，李丞責，何麗全，何小慧， 陳逸璇，羅天宇，戴祖儀，羅啟豪，何伊婷，鄭衍峰， 陳祖兒，應屆香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤等，而同樣充滿善心的 Hubert 胡鴻鈞也有現身是次保良局活動。Hubert 表示為善不甘後人，娛樂圈中人更是常常取之於社會，用之於社會，所以他能夠出一分力幫助有需要人士是非常有義意的事。因是晚活動主題為《希望魔法之夜》，一進場已有十數位由小朋友扮演的迷你版 Harry Potter 迎接貴賓進場，現場也有魔術師 Jeff 即時獻技，Hubert 更被 Jeff 邀請一同示範，他完成整個表演後說：「我手上拿著道具也不知魔術師是如何完成魔法，感覺真的很神奇，正如做好事和慈善事，便是愛的魔法，任何人不用訓練也可以把這個魔法變出來。」