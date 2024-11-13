內地頂流小花「劇」鬥　趙露思獲男神造勢　虞書欣有奧運金牌撐腰

由趙露思和劉宇寧主演的年度大劇《珠簾玉幕》、及虞書欣攜手丁禹兮擔正的奇幻陸劇《永夜星河》同日首播，兩部各有千秋，掀起一場古裝偶像劇大戰。

《珠簾玉幕》已於「黃Viu」上架，香港觀眾即可免費收看。（由Viu提供）

香港觀眾可以到「黃Viu」免費收看《永夜星河》。（由Viu提供）

作為本季最高呼聲的兩部陸劇，《珠簾玉幕》和《永夜星河》從開播前便引發網民熱討， 前者講述女奴端午（趙露思飾）底層逆襲成為一代女商，勵志故事百看不厭；後者則以凌妙妙（虞書欣飾）穿越小說為題， 設定耳目一新！

《珠簾玉幕》劇照，端午（趙露思飾）。（由Viu提供）

《珠簾玉幕》劇照，燕子京（劉宇寧飾）。（由Viu提供）

兩位頂流小花趙露思和虞書欣再度正面對撼，也為劇集增添了不少話題：先有趙露思的「男神好友團」肖戰、鹿晗先後發文呼籲粉絲追看，為劇集大力造勢；不過奧運跳水金牌得主全紅嬋則 大力支持虞書欣：「推薦大家一定要看《永夜星河》，衝衝衝！」可見兩部佳作話題爆發，誰也搶不了誰的風頭！

《永夜星河》劇照，凌妙妙（虞書欣飾）。（由Viu提供）

《永夜星河》劇照，慕聲（丁禹兮飾）。（由Viu提供）

截至目前為止，《珠簾玉幕》於綜合平台的播放量暫列冠軍，劉宇寧個人微博討論量更突破2億；《永夜星河》在指定平台有效播放高達3億，近期登上熱搜次數接近260次，鬥得難分難解！普遍「珠粉」認為《珠簾玉幕》劇情更有深度，劇中端午從珠場被救走，加入燕子京的商隊後，與他一同展開復仇之路，劇情集皇室和豪門的恩怨情仇於一身，更有追看性；《永夜星河》則因為改編自小說《黑蓮花攻略手冊》， 原本就有一批書迷撐場，加上題材涉及穿越和遊戲，例如凌妙妙跌入捉妖世界後需要不斷解鎖暗線任務、根據提示攻略慕聲、提升雙方好感度，都讓「星粉」覺得有趣刺激，難怪兩劇各有粉絲。

肖戰為好友趙露思造勢。（由Viu提供）

鹿晗也是《珠簾玉幕》的粉絲！（由Viu提供）