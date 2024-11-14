TVB台慶｜小編叫大家估今年嘉賓係邊個　唔通真係周星馳？

無綫電視（TVB）今年11月19日舉行57週年台慶，全台藝員都傾巢而出，為TVB慶生。早前播出的宣傳片中已經見到有不少已離開的藝人都回來與TVB慶生，例如有：蘇永康、林曉峰、顧紀筠、劉美君、吳啟華、廖偉雄等人。

早前播出的宣傳片中已經見到有不少已離開的藝人都回來與TVB慶生。(節目截圖)

據知，顧紀筠及林曉峰已確定回來為台慶當主持，至於其他的則有待公布。每年台慶都有機會可以見到有驚喜藝人的演出，去年就有劉德華，至於今年的嘉賓，TVB的小編昨日（13日）就在社交平台「放水」。小編寫下：「11月19日就係TVB台慶57周年啦，聽聞大家都好關心今年嘅特別嘉賓係邊個⋯不過咁，直接公布就有啲悶，不如搞搞新意思，一齊估下佢真身係邊個？」

據知，顧紀筠及林曉峰已確定回來為台慶當主持，至於其他的則有待公布。(節目截圖)

小編發文不久已經引起「地震」，不少網民齊齊加入競猜誰是嘉賓。有網民指這個造型似周星馳，除了周星馳外，亦有不少網民猜是林峯、任賢齊、謝霆鋒、梁朝偉、鄭伊健等人，指因為髮型很像。其實亦有不少網民搞笑的留言：「有頭髮肯定唔係張衛健」、「有冇可能係鄭伊健？似長頭髪/年齡又咁上下」。

小編叫大家估今年嘉賓係邊個。(ig@tvbcomhk)

大部分的網民都猜小編所分享的照片中人是林峯或周星馳，更有網民上載了周星馳於電影《西遊記》中的造型，得到小編回覆：「我很喜歡你的思路！」其實小編早就選擇了一張很容易猜的照片，不少網民都從蛛絲馬跡中找到破綻。

大部分的網民都猜小編所分享的照片中人是林峯或周星馳。(fb@tvbcomhk)