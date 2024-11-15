64歲凍齡大俠親述當年拍戲威也只有23條頭髮咁粗：真係會跌死人
撰文：陳釗
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現年64歲的何家勁淡出幕前多年，轉型從商在內地經營健康食品生意，搞得有聲有色：經常又會隨香港明星足球隊四處踢友賽，生活寫意又無憂，難怪無論樣貌和身材至今依然狀態極佳。
何家勁當年演出《包青天》、《中華英雄》等劇集，大俠形象深入民心，近日他拍片分享當年拍劇點滴，原來型的背後絕對是搵命搏。何家勁稱他們那個年代呆鋼絲（威也），為什麼那麼難拍，因為怕拍的時候穿幫，「其實我覺得多餘的，大家都知道是假的，偶爾看到一點點都無所謂啦，吊來吊去也真的很危險。」
何家勁續言當時吊威也通常晚上拍會好一點，因為黑，所以沒那麼容易穿幫，「還有那時候我們那個鋼絲粗幼只有23根頭髮那麼粗，我們那年頭在電視台的鋼絲都是這樣子。」但現在就不一樣了，那個鋼絲比他手指還粗，基本上鈎著5條，「斷三條、四條都沒事那種，因為現在拍完會幫你（後期）慢慢塗掉，很乾淨的，又可以用特技。」
何家勁坦言以前那個威也真的會摔死人，他以前和大傻哥、莫少聰都不知道摔了多少次，「以前那個真的太危險了，真的拿命來拼。」
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以往何家勁也曾分享拍戲時曾受過嚴重受傷，當年他拍攝電影《壯志豪情》尾段的一場翻車爆炸戲，爆炸一刻，那部車粉碎，而他的左側手臂也被炸傷受創，即刻送院並縫了21針，當時醫生說再炸深一點手就廢了，疤痕現仍清晰可見。