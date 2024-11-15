64歲凍齡大俠親述當年拍戲威也只有23條頭髮咁粗：真係會跌死人

現年64歲的何家勁淡出幕前多年，轉型從商在內地經營健康食品生意，搞得有聲有色：經常又會隨香港明星足球隊四處踢友賽，生活寫意又無憂，難怪無論樣貌和身材至今依然狀態極佳。

何家勁有「最帥展昭」之稱。（劇照）

很多原著迷覺得何家勁最神似漫畫中的華英雄。（影片截圖）

大俠印象深入民心。（影片截圖）

何家勁當年演出《包青天》、《中華英雄》等劇集，大俠形象深入民心，近日他拍片分享當年拍劇點滴，原來型的背後絕對是搵命搏。何家勁稱他們那個年代呆鋼絲（威也），為什麼那麼難拍，因為怕拍的時候穿幫，「其實我覺得多餘的，大家都知道是假的，偶爾看到一點點都無所謂啦，吊來吊去也真的很危險。」

何家勁曾經是歌手。（Youtube截圖）

淡出幕前後，何家勁將其健康食品生意搞得有聲有色。（何家勁微博圖片）

何家勁現時常隨明星足球隊四出踢友賽。（小紅書）

何家勁續言當時吊威也通常晚上拍會好一點，因為黑，所以沒那麼容易穿幫，「還有那時候我們那個鋼絲粗幼只有23根頭髮那麼粗，我們那年頭在電視台的鋼絲都是這樣子。」但現在就不一樣了，那個鋼絲比他手指還粗，基本上鈎著5條，「斷三條、四條都沒事那種，因為現在拍完會幫你（後期）慢慢塗掉，很乾淨的，又可以用特技。」

何家勁稱以前拍武俠片好怕穿幫，所以威也很幼。（小紅書）

大概就是23條頭髮捲起來那麼粗。（小紅書）

大概就是23條頭髮捲起來那麼粗。（小紅書）

何家勁坦言以前那個威也真的會摔死人，他以前和大傻哥、莫少聰都不知道摔了多少次，「以前那個真的太危險了，真的拿命來拼。」

何家勁說現在威也粗很多。（小紅書）

以前真的會摔死人，他也摔過很多次。（小紅書）

形容搵命博。（小紅書）

+ 6

以往何家勁也曾分享拍戲時曾受過嚴重受傷，當年他拍攝電影《壯志豪情》尾段的一場翻車爆炸戲，爆炸一刻，那部車粉碎，而他的左側手臂也被炸傷受創，即刻送院並縫了21針，當時醫生說再炸深一點手就廢了，疤痕現仍清晰可見。

何家勁當年同莫少聰合作電影《壯志豪情》。（電影截圖）

何家勁當年拍《壯志豪情》手部曾嚴重受傷。（電影截圖）