巾幗梟雄之懸崖｜回看陳曉華4年前「黑歷史」　如今演技進步極大

陳曉華（Hera）於TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》飾演 桂花香，體現出了女性溫柔且堅強一面，演技令人眼前一亮。她憑參選《2018年度香港小姐競選》奪得冠軍而入行，加入TVB後入讀為期兩個月的無綫電視藝員訓練班，其後再以香港小姐冠軍身份代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，並再度奪得冠軍。

陳曉華（Hera）今次做得唔錯。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

完成了「港姐職責」後，陳曉華隨即被安排入劇組。不過，當時身為港姐冠軍的她雖然樣貌、身材、儀態均是滿分，但演技卻令人一言難盡。陳曉華約2019年中被安排入劇，出演時裝警匪懸疑電視劇《迷網》擔任第二女主角，同劇亦有楊明、朱敏瀚、馬海倫、李成昌 等好戲之人。迷網．劇評｜陳曉華處女作表現失色 《警訊》味太濃變另類？

Denise（陳曉華飾）傷心欲絕！（劇照）

相比之下，陳曉華在《迷網》中的表現就真的如劇名一樣，令人迷惘。當年劇集播出後，曾掀起觀眾及網民討論，她被質疑演技生硬，講對白黐脷筋。客觀地說，雖然有人天生就擅長表達情感，識做戲，而亦有人需要時間磨練演技。雖說，當年陳曉華參與港姐後隔了兩年才入劇，但有一段時間都在忙於其他工作。以往有不少港姐都會被安排入劇，但大部份都會「由低做起」，就如同樣是港姐冠軍的謝嘉怡，先在《愛.回家之開心速遞》客串一兩集熟習環境，又或者如以往落選港姐一樣，先飾演閒角再慢慢加重戲份。迷網｜陳曉華演繹喊戲悲痛大叫 陳偉霆反白眼式演技好經典

喊戲好考驗演員的演技。（YouTube影片截圖）

+ 10

Hera在演繹這場喊戲時，悲痛到大叫！（YouTube影片截圖）

雖然陳曉華在《迷網》中的表現被網民批評得體無完膚，但其後她也陸陸續續出演了《異搜店》、《美麗戰場》、《法證先鋒V》、《新聞女王》等劇集，以她在《巾幗梟雄之懸崖》與4年前《迷網》中的她相比較，演技自然且對白是「講」而不是「讀」，亦清晰沒有懶音，可以睇到她的努力，明顯地進步不少！！

陳曉華（Hera）演技自然。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）