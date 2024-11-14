樂壇天后23年冇出席叱咤頒獎禮照殺入15強　打定輸數：應該會出局

樂壇天后鄭秀文（Sammi）今年7月完成了一連13場紅館演唱會《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》，全場爆滿叫好叫座！Sammi當年參加TVB及華星唱片合辦的第七屆新秀歌唱大賽獲得唱片公司簽約入行做歌手，從1990年正式出道至今，唱歌生涯已經長達34年，獲獎無數，是香港的天后代表之一！Sammi自2002年起退出所有四台頒獎典禮，而最近「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的女歌手第一輪投票中，她亦是15強的代表之一！消息一出，Sammi亦有在社交網轉發有關投票事項，以及分享入圍心聲。

Sammi今年7月完成一連13場紅館演唱會《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》。（資料照片）

Sammi在社交網感性寫上：「應該會出局。Mi非常感激歌迷咁多年對Mi的不離不棄。約定一起變老。」「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的女歌手15強投票走勢：AGA、Gin Lee、JACE 陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、sica、 阿正、炎明熹、陳蕾、雲浩影、鄭秀文、鄧麗欣、麗英。」其實Sammi當年在2001年在叱咤頒獎典禮曾經分享過贏得獎項之路並不容易：「其實今次係我第一次攞呢個獎（2001年叱咤樂壇女歌手金獎），頭先喺台下面聽到好多歌手話獎好難攞，呢個獎我等咗12年啦，終於輪到我。」

Sammi23年冇出席叱咤頒獎禮照殺入「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的女歌手15強。（IG圖片）

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的女歌手15強投票走勢。（IG圖片）