張致恒Steven被爆做搬運　冇樓梯抬健身器材人工時薪得呢個數

前Boyz成員張致恒（Steven）近年「轉行」成為「散工KOL」，雖然終日被老婆雯雯將家事擺上枱面公開，又被老婆雯雯公開數臭指他不事生產不上班。日前（13/11）雯雯才剛於IG Story連發兩個Post，坦承：「我係好不負責任咁生左4個，但自問都已經盡力照顧緊。D（啲）人成日講同閙（鬧），但又有幾多個人真正做到？你可以唔認同，你可以唔理解，但無需要批評」。事隔一日，張致恒（Steven）又有新聞傳出。

雯雯話要照顧4個小朋友同以前唔同。（IG@ugly__mama）

張致恒與雯雯每隔幾日就會上新聞。（IG@ugly__mama）

早前張致恒在地盤工作大半個月。（IG：@STEVENCHEUNG）

張致恒老婆雯雯終極回應冇錢又生指罵：我係好不負責任咁生左4個

有網民於FACEBOOK專頁分享，指正在招聘兩名散工於11月24日搬健身器材。內容寫到每日工作5小時人工有$1,000，不過就沒有樓梯，似乎屬於較需體力勞動的工作。神奇的是，該篇帖文加上了「前英皇藝人Steven張致恒，都會一齊嚟開工」，似乎是想靠明星效應吸引人。不知有多少人為見偶像一面應徵去「追星」呢？

如果係真，咁張致恒就真係幾捱得。（網上圖片）

相關帖文隨即被轉發至其他群組，張致恒Steven疑似不滿自己返工但被「擺上枱」，他在自己的Instagram限時動態回應，無奈表示「咁樣好玩咩？你叫埋東張西望嚟吖嘛。」