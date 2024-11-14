TVB富貴人妻17歲舊照出土勁清純　曾被指提早衰老：我冇整過㗎

現年42歲的梁芷珮（Christy）憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，形象正面的她更獲不少廣告商垂青，有傳單單是廣告收入已過百萬！梁芷珮因為工作關係經常周遊列國，上山下海都不在話下，一向真性情的她亦從不介意以素顏真面目示人，但早前一張自拍照就慘被指皮膚粗糙，提早衰老。日前梁芷珮在IG曬出兩張17歲時的舊照，掀起網民熱議！

梁芷珮（Christy）憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎。（IG@imchristyleung）

梁芷珮與老公Kenneth夫妻檔拍住上成為旅遊KOL。（IG@imchristyleung）

經常周遊列國。（IG@imchristyleung）

Fit！（IG@imchristyleung）

一向真性情的她亦從不介意以素顏真面目示人。（IG@imchristyleung）

素顏。（IG@imchristyleung）

靚媽！（IG@imchristyleung）

當年！（IG@imchristyleung）

慘被指提早衰老。（影片截圖）

梁芷珮寫道：「打風收舊相時間，想當年得17歲左右，人生第一次做幕前就係拍演藝學院嘅畢業電影，都拍咗好幾套㗎，嗰陣時覺得好好玩㗎！我冇整過㗎😂只係嗰時細個塊面仲係圓軲轆，又唔肯化妝，細個就係咁😂好想睇返條片，其實已經冇乜印象，淨係記得我去咗一間廢置咗嘅學校入邊拍嘢，導演係好勁嘅🤩」相中所見，梁芷珮穿上類似校服打扮，樣貌青澀又清純，網民紛紛留言大讚她零走樣：「完全冇變過」、「好可愛！其實真係無變喎」、「keep得勁好」！

17歲！（IG@imchristyleung）

好青澀！（IG@imchristyleung）

夫妻檔！（IG@imchristyleung）

夫妻檔！（IG@imchristyleung）

幸福！（IG@imchristyleung）

梁芷珮早年曾住過劏房，但近年成功入屋的她收入激增，更愈住愈豪，早前一家就由九龍站上蓋近千呎的三房海景豪宅，搬到東涌豪宅，她亦不時大曬新屋的靚相，可見空間闊落，還設有大露台，景觀開揚，隨時都可以一家人齊齊BBQ！

已正式搬大屋！（IG@imchristyleung）

巨型客廳，仲有露台！（IG@imchristyleung）

飯廳擺放了一張圓形大餐枱。（IG@imchristyleung）

據知租住的新屋是相連單位，面積比舊屋大，而且設有露台方便BBQ。（影片截圖）

大露台。（影片截圖）

BBQ。（影片截圖）

愈住愈豪。（IG@imchristyleung）