TVB富貴人妻17歲舊照出土勁清純 曾被指提早衰老：我冇整過㗎
撰文：董欣琪
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現年42歲的梁芷珮（Christy）憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，形象正面的她更獲不少廣告商垂青，有傳單單是廣告收入已過百萬！梁芷珮因為工作關係經常周遊列國，上山下海都不在話下，一向真性情的她亦從不介意以素顏真面目示人，但早前一張自拍照就慘被指皮膚粗糙，提早衰老。日前梁芷珮在IG曬出兩張17歲時的舊照，掀起網民熱議！
梁芷珮寫道：「打風收舊相時間，想當年得17歲左右，人生第一次做幕前就係拍演藝學院嘅畢業電影，都拍咗好幾套㗎，嗰陣時覺得好好玩㗎！我冇整過㗎😂只係嗰時細個塊面仲係圓軲轆，又唔肯化妝，細個就係咁😂好想睇返條片，其實已經冇乜印象，淨係記得我去咗一間廢置咗嘅學校入邊拍嘢，導演係好勁嘅🤩」相中所見，梁芷珮穿上類似校服打扮，樣貌青澀又清純，網民紛紛留言大讚她零走樣：「完全冇變過」、「好可愛！其實真係無變喎」、「keep得勁好」！
梁芷珮早年曾住過劏房，但近年成功入屋的她收入激增，更愈住愈豪，早前一家就由九龍站上蓋近千呎的三房海景豪宅，搬到東涌豪宅，她亦不時大曬新屋的靚相，可見空間闊落，還設有大露台，景觀開揚，隨時都可以一家人齊齊BBQ！