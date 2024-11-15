馮盈盈莊子璇返母校英語受訪　網民指FYY談吐造作似好假的肥仔

馮盈盈與莊子璇有著兩大共通點，首先兩人分別是2016以及2023港姐冠軍，而且二人都是香港大學食物營養學理學士畢業，其中盈盈更攻讀食品工業管理及市場學理科碩士。日前兩人就回到母校港大，與生物科學學院副教授（教學）以全英語對談，兩人的英語能力成為了網民焦點。

馮盈盈與莊子璇是大學同科師姐師妹的關係，兩人同樣是港姐冠軍。（IG@hilary_ig）

馮盈盈早前貼出12年前的大學照。（IG@crystalfyy）

馮盈盈今年7月碩士畢業。（IG@crystalfyy）

片段中，教授訪問二人為什麼會揀港大以及所屬學科，亦談到港大對她們日後有什麼影響等等，一開始馮盈盈已用詩句般的英語表示：「I think HKU is like my second home, every time I walk through those hallways, it’s like this wave of memories just hits me, I can still remember pulling all-nighter with my study group, and arguing on the theories in class. Ha, those were really great times, I would say.」意指港大有如自己第二個家，一走過長廊，回憶便湧現，記起自己與同學們開夜車，就住某些理論爭辯等等。她之後甚至說，每次有壓力時，都會回校園閒逛，仿如按下了「Reset」（重置）按鈕，即使畢業多時，耳邊有時還會迴響起教授的聲音。

馮盈盈與莊子璇齊齊應大學教授邀請，回母校分享。（IG@crystalfyy）

馮盈盈說即使畢業多時，耳畔偶然還是會響起教授的迴聲，網民直言：「做多咗」。（YouTube@HKU Faculty of Science）

而莊子璇就表示，自己揀這一科其實正是因為馮盈盈，自己讀書時睇港姐，方知道有這個科目，於是便學習有關知識，循考入營養學方向發展，盈盈聞言也表示受寵若驚。至於盈盈報讀的原因，可說是有洋蔥，原來她的弟弟兩歲起就有慢性腎病，有次他身體突然變得非常腫脹，自此就展開低鈉飲食，意味著他將被排除於家庭用餐之外，盈盈對此十分擔心和心痛，於是深入研究營養學，希望幫到弟弟。

莊子璇原來是因為睇完港姐，受馮盈盈啟發才去報讀港大食物營養學理學士。（IG@hilary_ig）

盈盈報讀營養學的原因，原來因為她的弟弟兩歲起就有慢性腎病。（YouTube@HKU Faculty of Science）

而講到對未來的計劃，盈盈更問：「What’s the point of all this knowledge if we’re not using it to make the world better?」表示若不把知識用來改變世界，學習都是沒意義，她說自己會好好運用社交平台，不止貼靚相，而是結合科學、營養等內容；她亦打算出一本有關「有意識的飲食」的食譜書，令人明白飲食如何影響個人思想以至地球等等；甚至夢想有日成立非牟利組織，給人營養和健康建議，可說是非常有抱負。至於莊子璇則說自己剛剛入行，會先專注演藝事業，不過也希望像盈盈一樣，在社交媒體分享營養知識。

馮盈盈大談自己的抱負，包括出書和成立非牟利組織令更多人了解營養學和健康飲食等。（YouTube@HKU Faculty of Science）

不過，網民睇完之後就覺得馮盈盈有點做作，似「好假的肥仔」。盈盈出道早期比較MK、真性情，但近月每每被指變得愈來愈不自然，刻意扮斯文，令網民懷念早期的她。網民睇完今次片段後，覺得雖然莊子璇英文未必及馮盈盈，但聽起來比較似即時對話，反之馮盈盈無論是對答、停頓、笑位都似背稿。網民出post並說：「講英文嘅FYY作狀level又升左級 Hilary嘅口音好似聽落舒服少少」、「太造作feel， 明明佢以前個性格先多人like，好似另一個HKU PhD校友Serrini咁真性情 反而令佢更多人like」、「fyy勁似去見工將d model answer 每句背返出黎」、「FYY好努力讀好每個音影響咗流暢度」

網民對馮盈盈與莊子璇以英語受訪表現的評價。（連登討論區）

網民對馮盈盈與莊子璇以英語受訪表現的評價。（連登討論區）

網民對馮盈盈與莊子璇以英語受訪表現的評價。（連登討論區）

網民覺得，雖然莊子璇英文程度遜於馮盈盈，但聽落較自然似即場作答而非背稿。（YouTube@HKU Faculty of Science）

另外亦有網民說，隊了聽起來似背稿外，內容亦有點誇張，例如說耳邊久不久會響起教授的聲音等等，網民表示：「好有公開試考group discussion嘅感覺」、「佢好作狀，刻意營造自己係淑女同高材生形象！」、「係唔係AI整出嚟㗎？」不過亦有人表示，自己讀書時同過馮盈盈一組，指對方當時已是這樣講英文，而且小組報告盈盈更帶領她攞好成績。另外亦有人貼出幾年前盈盈與麥明詩去荷蘭拍旅遊節目的片段，指她日常與外國人講英文較自然。

網民對馮盈盈表現的評價，覺得好似睇緊公開試小組討論環節。（Threads）