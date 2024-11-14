Ivy So密密出席活動否認係吸金王 「我最喜愛組合」已打定輸數

COLLAR成員Ivy So今日現身聖誕亮燈活動吸金，大批「蘇蝦」冒雨到場支持，Ivy接受訪問時笑言同大家打風都打唔甩。

Ivy So因為感冒，所以「𡃁坤聲」再次重出江湖。（梁碧玲攝）

Ivy So近期頻頻出席活動，問到是否隊中嘅吸金王，她說：「我唔知喎，要搵經理人計，不過都無計嘅，我都成日同佢哋一齊食嘢，Marf同Day又出好多活動。（小富婆？）你見我都少咗作品，我希望出年可以試多啲舞台劇、電視劇。」Ivy表示因隊友陸續solo ，所以心郁郁想出solo 。

狂擺可愛甫士。（梁碧玲攝）

講到聖誕禮物，Ivy So透露曾送過兩包米畀好友，原因是要符合實用嘅條件，而呢位朋友至今仍有保持聯絡。Ivy So又謂聖誕想同COLLAR成員cosplay 外出做怪事，但估計應該只有Marf會理會。「我哋有傾過要扮聖誕老人，咁交換禮物時就會變咗一班聖誕老女人，或者薑餅人包實晒。因為我朋友喺萬聖節時着過一套外星人衫。喺街跳舞，啲人見到好開心，所以我都想試下。」

提到叱咤「我最喜愛組合」投票，COLLAR殺入15強，但Ivy坦言無信心會贏。「不過同大家一齊玩都好開心，今年競爭好激烈，好多都係我鍾意，但我都會投COLLAR。（係咪一日有MIRROR都無機會拎？）師兄係勁啲。」